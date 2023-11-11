Від початку повномасштабного вторгнення втрати "другої армії світу" сягнули 310 650 вояк. При цьому у Генштабі зауважили, що цифри можуть бути вищими, адже через високу інтенсивність боїв вести підрахунок складно.

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Втрати російської армії

Крім того, ворог зазнає значних втрат не лише в особовому складі. Станом на 11 листопада втрати російсько-окупаційних військ у техніці орієнтовно складають:

танків – 5342 (+25);

бойових броньованих машин – 10041 (+24);

артилерійських систем – 7527 (+38);

РСЗВ – 879 (+2);

засоби ППО – 579 (+1);

літаків – 322 (+0);

гелікоптерів – 324 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5620 (+25);

крилаті ракети – 1559 (+1);

кораблі /катери – 22 (+2);

підводні човни – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 9925 (+49);

спеціальна техніка – 1069 (+9).



Втрати ворога 11 листопада 2023 року

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