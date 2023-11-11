Від початку повномасштабного вторгнення втрати "другої армії світу" сягнули 310 650 вояк. При цьому у Генштабі зауважили, що цифри можуть бути вищими, адже через високу інтенсивність боїв вести підрахунок складно.
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Втрати російської армії
Крім того, ворог зазнає значних втрат не лише в особовому складі. Станом на 11 листопада втрати російсько-окупаційних військ у техніці орієнтовно складають:
- танків – 5342 (+25);
- бойових броньованих машин – 10041 (+24);
- артилерійських систем – 7527 (+38);
- РСЗВ – 879 (+2);
- засоби ППО – 579 (+1);
- літаків – 322 (+0);
- гелікоптерів – 324 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5620 (+25);
- крилаті ракети – 1559 (+1);
- кораблі /катери – 22 (+2);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 9925 (+49);
- спеціальна техніка – 1069 (+9).
Втрати ворога 11 листопада 2023 року
Останні новини про втрати окупантів
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, що Росія за місяць атак по Авдіївці втратила тільки на цьому напрямку орієнтовно 10 тисяч ворожих солдатів загиблими та пораненими. Окрім того, окупанти втратили понад 100 ворожих танків, 250 інших бронемашин, орієнтовно 50 артилерійських систем, 7 літаків Су-25.
- З 24 лютого 2022 року Кремль втратив на війні в Україні щонайменше 197 своїх пілотів. Окупанти також більше не дораховуються понад 300 літаків та понад 300 гелікоптерів.
- Російський добровольчий корпус розповів, що під час операції у Брянській області вони знищили підполковника ФСБ та його службовий позашляховик.