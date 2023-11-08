Об этом в интервью Натальи Мосийчук рассказал майор и начальник штаба 12 бригады специального назначения "Азов" Нацгвардии Богдан Кротевич, – информирует 24 Канал. Позывной военного – "Тавр".

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Война зашла в окопы: как поступить

Вояк напомнил, что война продолжается с 2014 года, а полномасштабная – с 2022-го. По его словам, некоторые неудачи не следует воспринимать как поражение, поскольку ситуация на линии столкновения всегда очень динамична.

Здесь нужно понимать, что все меняется. Ну, нельзя так, что ты попробовал, оно у тебя не получилось, и все, ты такой: "Я не могу это сделать",

– сказал боец.

В качестве примера "Тавр" взял россиян. Военный отметил, что в начале полномасштабного вторжения они не добились всех поставленных целей – скажем, не захватили Киев, Харьков или Николаев.

Вместо этого им удалось оккупировать территории для создания сухопутного коридора в Крым. Также они несколько изменили целые войны и перегруппировались.

Они от них (начальных целей – 24 Канал) не отказались, а поставили себе немного другие приоритеты, немного другие задачи, изменив инструмент подхода к ведению войны,

– констатировал защитник.

Богдан Кротевич напомнил, что в прошлом году враг отошел из Херсона. Конечно, это событие было заслугой Вооруженных Сил и стало для Украины большой победой.

В то же время она позволила оккупантам создать более крепкую линии обороны на левом берегу Херсонской области и перебросить больше личного состава в район Бахмута Донецкой области.

Уход (России – 24 Канал) из Херсона был чем-то хорошим, как для нас, так и для противника. Сейчас он закрепляется на левом берегу, ему проще защищать линию фронта. А потом он все силы перекинул на Бахмут. Мы все видели, что было в Бахмуте.

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Важно, что недавно вышла колонка Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, у которой он констатировал, что эта война перешла в окопы и нужно "искать прах", чтобы ее откуда вытащить.

Генерал Вооруженных Сил считает, что именно развитие производства такого оружия, может помочь нашему государству приблизиться к победе: