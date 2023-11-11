Міський голова Мелітополя Іван Федоров розповів 24 Каналу подробиці ранкового удару. Імовірно, ворог зазнав значних втрат.

До вашої уваги Чуло все місто: у Бердянську пролунав потужний вибух

"Почали лунати вибухи саме в селищі Преслав Бердянського району, де ворог скупчував військову техніку, особовий склад", – зазначив Федоров.

Зверніть увагу! В окупованому Бердянську постійно щось вибухає. Зокрема, гучно було 4, 5 і 6 листопада.

Не Бердянськом єдиним

За словами Федорова, вранці 11 листопада мешканці окупованого Генічеська також чули вибухи.

Ми багато разів повідомляли про те, що саме на узбережжя Азовського моря ворог продовжує стягувати свої резерви,

– додав міський голова Мелітополя.

Дислокуючись якомога далі від лінії фронту, росіяни сподіваються уберегтись від атак українських сил спротиву та військових. Однак ранок 11 листопада вкотре продемонстрував, що окупанти не мають безпечного місця навіть у глибокому тилу. Ворог і далі зазнаватиме втрат.

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