Офіційної причини гучних "хлопків" наразі немає. Варто зазначити, що вибухи в Бердянську чули і днем раніше – тоді нібито працювала російська ППО.

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Причини звуку невідомі

Начальниця Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіціна повідомляє, що місцеві близько 16:00 чули два вибухи. Гучний звук прокотився по всіх районах окупованого Бердянську. Причини цього явища наразі невідомі.

Інформація уточнюється. Чекаємо хороших новин він Генерального штабу,

– написала Галіціна.

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