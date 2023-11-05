Офіційної причини гучних "хлопків" наразі немає. Варто зазначити, що вибухи в Бердянську чули і днем раніше – тоді нібито працювала російська ППО.

Дивіться також Місто-банкрут без шансів на виживання․ Як Росія знищувала Сніжне впродовж 10 років окупації

Причини звуку невідомі

Начальниця Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіціна повідомляє, що місцеві близько 16:00 чули два вибухи. Гучний звук прокотився по всіх районах окупованого Бердянську. Причини цього явища наразі невідомі.

Інформація уточнюється. Чекаємо хороших новин він Генерального штабу,
– написала Галіціна.

Раніше ЗСУ атакували тут аеродром

  • 17 жовтня стало відомо про удари по аеродромах у Луганську та Бердянську – тоді ЗСУ вперше використали ракети ATACMS. Росіяни задіяли всі засоби ППО, однак невдало. Внаслідок удару було знищено 9 російських гелікоптерів, ще понад десяток вдалося пошкодити.
  • Склад боєприпасів у Бердянську детонував до четвертої ранку. Яскраве відео детонації на російській військовій точці – дивіться тут.
  • Нещодавні супутникові знімки вказують на те, що росіяни забрали усі гелікоптери з аеродрому Бердянська. Ймовірно, вони тепер базуються в російському Таганрозі.