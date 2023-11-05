Официальной причины громких "хлопков" пока нет. Следует отметить, что взрывы в Бердянске слышали и днем раньше – тогда якобы работала российская ПВО.

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Причины звука неизвестны

Начальник Бердянской городской военной администрации Виктория Галицина сообщает, что местные около 16:00 слышали два взрыва. Громкий звук прокатился по всех районах оккупированного Бердянска. Причины этого явления пока неизвестны.

Информация уточняется. Ждем хороших новостей от Генерального штаба,

– написала Галицина.

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