Официальной причины громких "хлопков" пока нет. Следует отметить, что взрывы в Бердянске слышали и днем раньше – тогда якобы работала российская ПВО.
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Причины звука неизвестны
Начальник Бердянской городской военной администрации Виктория Галицина сообщает, что местные около 16:00 слышали два взрыва. Громкий звук прокатился по всех районах оккупированного Бердянска. Причины этого явления пока неизвестны.
Информация уточняется. Ждем хороших новостей от Генерального штаба,
– написала Галицина.
Ранее ВСУ атаковали здесь аэродром
- 17 октября стало известно об ударах по аэродромам в Луганске и Бердянске – тогда ВСУ впервые использовали ракеты ATACMS. Россияне задействовали все средства ПВО, но неудачно. В результате удара были уничтожены 9 российских вертолетов, еще более десятка удалось повредить.
- Склад боеприпасов в Бердянске детонировал до четырех утра. Яркое видео детонации на российской военной точке – смотрите здесь.
- Недавние спутниковые снимки указывают на то, что россияне забрали все вертолеты с аэродрома Бердянска. По всей вероятности, они теперь базируются в российском Таганроге.