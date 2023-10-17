Об этом 24 Каналу рассказал заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов. Россияне давят на местных жителей, но причину следует искать совсем с другой стороны.

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Удар по аэродрому в Бердянске

По словам Виктора Дудукалова, ночью местные жители услышали несколько мощных взрывов. Оккупанты задействовали все возможные средства своих систем ПВО, но это им не помогло.

Через несколько секунд было несколько прилетов. Затем были задействованы все скорые и пожарные машины. Были поражены вертолеты, личный состав, боекомплект, который детонировал почти 2 часа и в результате этой детонации была повреждена еще техника. Преимущественно это вертолеты,

– рассказал он.

Поражение принесло ущерб россиянам на миллионы долларов, подчеркнул чиновник. Интересно, что россияне сначала начали отчитываться, мол, вроде бы все под контролем и "пе-ве-о" справилась. Но их пропагандисты в своих телеграмм-каналах рассказали, что произошло на самом деле.

"Это серьезное поражение такой точки, за которую оккупанты очень беспокоились. Аэродром имеет перспективы стать следующей Чернобыевской. И город Бердянск после небольшой паузы понимает, что ВСУ не забыли об оккупантах, которые там", – отметил Дудукалов.

Кадры взрыва на аэродроме Бердянска: смотреть видео

Сейчас россияне пытаются найти виновных – ужесточают проверки в городе, смотрят автомобили и телефоны местных жителей. Те подчеркивают, что у оккупантов паника.

"Но месяцами были спутниковые снимки, где расположены эти вертолеты, сколько их и так далее. Оккупанты 3 линии обороны вырыли вокруг, но это не спасло. Теперь будут незаконные обыски и задержания, потому что ФСБ надо отчитываться Кремлю. Это очередная опасность для местных, но нужно поражать аэропорты, которые активно используют оккупанты", – сказал заместитель председателя Бердянского районного совета.

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