Так, украинские солдаты могли уничтожить склад с боеприпасами оккупантов вблизи Бердянска в Запорожской области. Об этом в эфире телемарафона рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров, передает 24 Канал.

Интересно Еще 800 оккупантов и более 10 танков: колоссальные потери врага на 17 октября

Россияне могли потерять свой склад боеприпасов возле Бердянска.

Федоров рассказал, что возле временно оккупированного Бердянска взрывы начались ночью примерно в 2 часа ночи. В конце концов стало известно, что враг также понес безумные потери в своем оружии.

Сегодня у нас уже есть официальное подтверждение, что была ликвидация вблизи Бердянского аэропорта, где враг также разместил свою военную базу и склады с боеприпасами,

– сказал мэр Мелитополя.

Он подчеркнул, что сразу же вражеские телеграм-каналы начали сообщать, что у них "сверхдобро сработала система ПВО". Однако местные жители полностью раскритиковали эту информацию, потому что детонация на складе продолжалась до 4 утра.

Эти слова Федорова подтвердили в телеграм-канале движения сопротивления "Злая Мавка". В частности, экс-глава роскосмоса Дмитрий Рогозин рапортовал об "успешном сбитии ракет российскими ПВО", однако люди в комментариях отрицали его слова.



Рогозин сбивал ракеты под Бердянском / Фото с телеграм-канала "Злая мавка"

"В заключении ликвидирован очередной склад боеприпасов и врагу будет сложнее построить логистику к запорожской линии фронта, потому что Бердянск – это один из основных складов, откуда они перевозят оружие", – рассказал Федоров.

Мэр Мелитополя также отметил, что силы сопротивления на временно оккупированной территории Запорожья значительно испортили логистику оккупантам для снабжения оружием на линии фронта.

ВСУ уничтожили два вертолета оккупантов