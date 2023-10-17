Так, украинские солдаты могли уничтожить склад с боеприпасами оккупантов вблизи Бердянска в Запорожской области. Об этом в эфире телемарафона рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров, передает 24 Канал.
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Россияне могли потерять свой склад боеприпасов возле Бердянска.
Федоров рассказал, что возле временно оккупированного Бердянска взрывы начались ночью примерно в 2 часа ночи. В конце концов стало известно, что враг также понес безумные потери в своем оружии.
Сегодня у нас уже есть официальное подтверждение, что была ликвидация вблизи Бердянского аэропорта, где враг также разместил свою военную базу и склады с боеприпасами,
– сказал мэр Мелитополя.
Он подчеркнул, что сразу же вражеские телеграм-каналы начали сообщать, что у них "сверхдобро сработала система ПВО". Однако местные жители полностью раскритиковали эту информацию, потому что детонация на складе продолжалась до 4 утра.
Эти слова Федорова подтвердили в телеграм-канале движения сопротивления "Злая Мавка". В частности, экс-глава роскосмоса Дмитрий Рогозин рапортовал об "успешном сбитии ракет российскими ПВО", однако люди в комментариях отрицали его слова.
Рогозин сбивал ракеты под Бердянском / Фото с телеграм-канала "Злая мавка"
"В заключении ликвидирован очередной склад боеприпасов и врагу будет сложнее построить логистику к запорожской линии фронта, потому что Бердянск – это один из основных складов, откуда они перевозят оружие", – рассказал Федоров.
Мэр Мелитополя также отметил, что силы сопротивления на временно оккупированной территории Запорожья значительно испортили логистику оккупантам для снабжения оружием на линии фронта.
ВСУ уничтожили два вертолета оккупантов
- В Генштабе ВСУ 17 октября рассказали об очередных потерях врага в технике. Да, подразделения ракетных войск поразили 2 вертолета на посадочных площадках, составе боеприпасов и артиллерийском средстве противника.
- Кроме того, представители Генштаба отметили, что авиация Сил обороны нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. От этого оккупанты понесли бешеные потери.
- Впоследствии стало известно, что еще 800 оккупантов отправились на "концерт к Кобзону". ВСУ также ликвидировали 14 танков русской армии.