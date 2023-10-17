Так, українські солдати могли знищити склад з боєприпасами окупантів поблизу Бердянська у Запорізькій області. Про це в ефірі телемарафону розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає 24 Канал.

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Росіяни могли втратити свій склад боєприпасів біля Бердянська

Федоров розповів, що біля тимчасово окупованого Бердянська вибухи почалися вночі приблизно о 2 годині ночі. Зрештою стало відомо, що ворог також зазнав шалених втрат у своїй зброї.

Сьогодні ми вже маємо офіційне підтвердження, що була ліквідація поблизу Бердянського аеропорту, де ворог також розмістив свою військову базу і склади з боєприпасами,

– сказав мер Мелітополя.

Він наголосив, що одразу ж ворожі телеграм-канали почали повідомляти, що в них "наддобре спрацювала система ППО". Однак місцеві жителі повністю розкритикували цю інформацію, тому що детонація на складі продовжувалася до 4 ранку.

Ці слова Федорова підтвердили у телеграм-каналі руху опору "Зла Мавка". Зокрема, ексглава роскосмосу Дмітрій Рогозін рапортував про "успішне збиття ракет російською ППО", однак люди у коментарях заперечували його слова.



Рогозін збивав ракети під Бердянськом / Фото з телеграм-каналу "Зла мавка"

"У висновку, ліквідовано черговий склад боєприпасів і ворогу буде складніше побудувати логістику до Запорізької лінії фронту, тому що Бердянськ – це один з основних складів, звідки вони перевозять зброю", – розповів Федоров.

Мер Мелітополя також зауважив, що сили спротиву на тимчасово окупованій території Запоріжжя значно зіпсували логістику окупантам для постачання зброї на лінії фронту.

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