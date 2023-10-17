Так, українські солдати могли знищити склад з боєприпасами окупантів поблизу Бердянська у Запорізькій області. Про це в ефірі телемарафону розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає 24 Канал.
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Росіяни могли втратити свій склад боєприпасів біля Бердянська
Федоров розповів, що біля тимчасово окупованого Бердянська вибухи почалися вночі приблизно о 2 годині ночі. Зрештою стало відомо, що ворог також зазнав шалених втрат у своїй зброї.
Сьогодні ми вже маємо офіційне підтвердження, що була ліквідація поблизу Бердянського аеропорту, де ворог також розмістив свою військову базу і склади з боєприпасами,
– сказав мер Мелітополя.
Він наголосив, що одразу ж ворожі телеграм-канали почали повідомляти, що в них "наддобре спрацювала система ППО". Однак місцеві жителі повністю розкритикували цю інформацію, тому що детонація на складі продовжувалася до 4 ранку.
Ці слова Федорова підтвердили у телеграм-каналі руху опору "Зла Мавка". Зокрема, ексглава роскосмосу Дмітрій Рогозін рапортував про "успішне збиття ракет російською ППО", однак люди у коментарях заперечували його слова.
Рогозін збивав ракети під Бердянськом / Фото з телеграм-каналу "Зла мавка"
"У висновку, ліквідовано черговий склад боєприпасів і ворогу буде складніше побудувати логістику до Запорізької лінії фронту, тому що Бердянськ – це один з основних складів, звідки вони перевозять зброю", – розповів Федоров.
Мер Мелітополя також зауважив, що сили спротиву на тимчасово окупованій території Запоріжжя значно зіпсували логістику окупантам для постачання зброї на лінії фронту.
ЗСУ знищили два вертольоти окупантів
- У Генштабі ЗСУ 17 жовтня розповіли про чергові втрати ворога у техніці. Так, підрозділи ракетних військ уразили 2 вертольоти на посадкових майданчиках, склад боєприпасів та артилерійський засіб противника.
- Крім того, представники Генштабу зазначили, що авіація Сил оборони завдала 4 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Від цього окупанти зазнали шалених втрат.
- Згодом стало відомо, що ще 800 окупантів відправилися на "концерт до Кобзона". ЗСУ також ліквідували 14 танків російської армії.