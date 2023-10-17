Крім того, наші захисники також вдарили по складу з боєприпасами російських загарбників. Це призвело до шалених втрат в армії країни-агресорки.

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ЗСУ завдали окупантам втрати у техніці й зброї

У Генштабі розповіли, що українські воїни продовжують завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, Зокрема, вони виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Підрозділи ракетних військ уразили 2 вертольоти на посадкових майданчиках, склад боєприпасів та артилерійський засіб противника,

– мовиться у дописі.

Крім того, у звіті зазначено, що авіація Сил оборони завдала 4 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Продовжують наші військові й свій контрнаступ та звільнення української території від ворога. Так, на Бахмутському та Мелітопольському напрямку наші захисники вибивають ворога з його позицій і закріплюються на досягнутих рубежах нової лінії оборони, крок за кроком звільняючи тимчасово окуповану територію.

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