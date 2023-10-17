Кроме того, наши защитники также ударили в склад с боеприпасами российских захватчиков. Это привело к безумным потерям в армии страны-агрессорки.

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ВСУ нанесли оккупантам потери в технике и оружии

В Генштабе рассказали, что украинские воины продолжают наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, в частности, они истощают врага вдоль всей линии фронта.

Подразделения ракетных войск поразили 2 вертолета на посадочных площадках, состав боеприпасов и артиллерийское средство противника,

– говорится в сообщении.

Кроме того, в отчете отмечено, что авиация Сил обороны нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Продолжают наши военные и свое контрнаступление и освобождение украинской территории от врага. На Бахмутском и Мелитопольском направлении наши защитники выбивают врага с его позиций и закрепляются на достигнутых рубежах новой линии обороны, шаг за шагом освобождая временно оккупированную территорию.

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