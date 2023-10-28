Ці ліквідовані ФСБшники були задіяні у так званих "фільтраційних заходах". Про це повідомив представник ГУР МО України Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.
Дивіться також Росіян більше, ніж місцевих: хто керує окупованим Бердянськом
Скільки ФСБшників знищили у Бердянську
За словами Юсова, було знайдено 4 тіла ліквідованих ФСБшників. Їх доставили до моргу.
Наш рух опору триває й ефективно працює. Це були ті співробітники ФСб, які були задіяні у так званих "фільтраційних заходах", тобто по суті у тортурах проти місцевого населення,
– розповів представник нашої розвідки.
Він наголосив, що робота в цьому напрямку триватиме.
Підрив авто з ФСБшниками в Бердянську: що відомо
- 23 жовтня представники українського руху опору підірвали автомобіль, у якому перебувало четверо агентів ФСБ.
- Це сталося у мікрорайоні Колонія поблизу готелю Jasmin Guest-House, який росіяни перетворили на свою схованку.
- Влада міста уточнила, що ворог переміщався на "копійці" зеленого кольору. Саме в цьому автомобілі їх було підірвано.
- Після цього інциденту представники російських спецслужб негайно покинули готель та перебазувалися у нове кубло.
- Відомо, що серед ліквідованих ФСБшників був російський воєнний злочинець, який катував українців.
- До речі, після підриву авто у Бердянську гауляйтер Запорізької області збільшив комендантську годину – з 21:00 до 05:00.