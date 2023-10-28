Ці ліквідовані ФСБшники були задіяні у так званих "фільтраційних заходах". Про це повідомив представник ГУР МО України Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.

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За словами Юсова, було знайдено 4 тіла ліквідованих ФСБшників. Їх доставили до моргу.

Наш рух опору триває й ефективно працює. Це були ті співробітники ФСб, які були задіяні у так званих "фільтраційних заходах", тобто по суті у тортурах проти місцевого населення,

– розповів представник нашої розвідки.

Він наголосив, що робота в цьому напрямку триватиме.

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