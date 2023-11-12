З 24 лютого 2022 року – 311 750 солдатів. Проте втрати окупантів можуть бути більшими, адже їх складно порахувати через інтенсивність боїв на фронті.

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Які втрати ворога у техніці

танків – 5349 (+7);

бойових броньованих машин – 10073 (+32);

артилерійських систем – 7559 (+32);

РСЗВ – 881 (+2);

засоби ППО – 580 (+1);

літаків – 322 (+0);

гелікоптерів – 324 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5632 (+12);

крилаті ракети – 1560 (+1);

кораблі /катери – 22 (+0);

підводні човни – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 9944 (+19);

спеціальна техніка – 1078 (+9).



Втрати ворога 12 листопада 2023 року

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