Також у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ від 11 листопада детальніше розповіли про ситуацію на фронті. Зокрема, зазначили, що наші військові відбили численні атаки ворога.
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Що відомо про втрати ворога
Відомо, що впродовж доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах скупчення живої сили, озброєння та техніки ворога. Крім того, сили та засоби ППО знищили 1 зенітну керовану ракету С-400.
Також відомо, що підрозділи ракетних військ завдали ураження по 2 артилерійських засобах, 6 районах скупчення живої сили, зброї та військової техніки, а також 2 засобах протиповітряної оборони окупантів.
Відбили численні атаки ворога
- Куп'янський район. Там окупанти вели безуспішні штурмові дії у районах Синьківки, Іванівки Харківської області та Стельмахівки, Надії Луганської області. Там наші військові відбили 7 атак російських загарбників.
- Лиманський напрямок. Там окупанти за підтримки авіації вели безуспішні штурмові дії у районі Серебрянського лісництва на Луганщині.
- Бахмутський напрямок. Ворог за підтримки авіації вів штурмові дії у районах Кліщіївки та Андріївки на Донеччині. Там наші військові відбили 10 атак окупантів.
- Авдіївський напрямок. За підтримки авіації ворог вів безуспішні штурмові дії у районах Авдіївки, Сєвєрного та Первомайського на Донеччині. Там Сили оборони відбили 14 атак.
- Мар'їнський напрямок. Окупанти за підтримки авіації вели безуспішні штурмові дії у районах Мар'їнки та Новомихайлівки на Донеччині. Сили оборони там відбили 17 атак ворога.
- Шахтарський напрямок. За підтримки авіації російські військові вели безуспішні штурмові дії у районі Вугледару, Золотої Ниви та Старомайорського на Донеччині. Наші захисники там відбили 11 атак.
- Запорізький напрямок. Там окупанти за підтримки авіації вели безуспішні штурмові дії у районі Роботиного на Запоріжжі.