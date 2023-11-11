Также в вечерней сводке Генштаба ВСУ от 11 ноября подробнее рассказали о ситуации на фронте. В частности, отметили, что наши военные отбили многочисленные атаки врага.
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Что известно о потерях врага
Известно, что в течение суток авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам скопления живой силы, вооружения и техники противника. Кроме того, силы и средства ПВО уничтожили 1 зенитную управляемую ракету С-400.
Также известно, что подразделения ракетных войск нанесли поражение по 2 артиллерийским средствам, 6 районам скопления живой силы, оружия и военной техники, а также 2 средствам противовоздушной обороны оккупантов.
Отразили многочисленные атаки врага
- Купянский район. Там оккупанты вели безуспешные штурмовые действия в районах Синьковки, Ивановки Харьковской области и Стельмаховки, Надежды Луганской области. Там наши военные отбили 7 атак российских захватчиков.
- Лиманское направление. Там оккупанты при поддержке авиации вели безуспешные штурмовые действия в районе Серебрянского лесничества в Луганской области.
- Бахмутское направление. Враг при поддержке авиации вел штурмовые действия в районах Клищиевки и Андреевки Донецкой области. Там наши военные отбили 10 атак оккупантов.
- Авдеевское направление. При поддержке авиации враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Авдеевки, Северного и Первомайского Донецкой области. Там Силы обороны отбили 14 атак.
- Марьинское направление. Оккупанты при поддержке авиации вели безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Силы обороны там отбили 17 атак врага.
- Шахтерское направление. При поддержке авиации российские военные вели безуспешные штурмовые действия в районе Угледара, Золотой Нивы и Старомайорского Донецкой области. Наши защитники там отбили 11 атак.
- Запорожское направление. Там оккупанты при поддержке авиации вели безуспешные штурмовые действия в районе Роботино на Запорожье.