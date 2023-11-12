С 24 февраля 2022 года – 311 750 солдат. Однако потери оккупантов могут быть больше, ведь их сложно сосчитать из-за интенсивности боев на фронте.

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Какие потери врага в технике

танков – 5349 (+7);

боевых бронированных машин – 10 073 (+32);

артиллерийских систем – 7559 (+32);

РСЗО – 881 (+2);

средства ПВО – 580 (+1);

самолетов – 322 (+0);

вертолетов – 324 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5632 (+12);

крылатые ракеты – 1560 (+1);

корабли/катера – 22 (+0);

подлодки – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 9944 (+19);

специальная техника – 1078 (+9).



Потери врага 12 ноября 2023 года

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