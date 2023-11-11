Министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своих соцсетях напомнил, что в ноябре ровно год назад Владимир Зеленский через платформу UNITED24 запустил сбор на флот морских дронов. По его словам, такой флот стал первым в мире.

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Насколько эффективными оказались морские дроны

Как пояснил Федоров, эти беспилотники представляют собой уникальную разработку, которая изменяет доктрину ведения войны в море и заставляет российских захватчиков бояться за свои военные суда. Украина развивает и усовершенствует эту технологию, чтобы поразить еще больше вражеских кораблей.

Сегодня часть Черноморского флота России пошла ко дну.

Украинские дроны поразили (корабли – 24 Канал) "Адмирал Макаров", "Иван Голубец", "Иван Хурс", "Сергей Котов", "Нефтяной маяк", "Акула" и "Серна",

– написал он.

По его словам, атаками наших дронов восхищается весь мир. Федоров заметил, что это только начало.

Министр поблагодарил всех, кто поддерживает платформу UNITED24 и помогает Украине защищаться от российской агрессии. Он также поделился небольшим роликом, посвященным годовщине создания флота морских дронов.

Создание дронов и уничтожение кораблей России: видео Михайла Федорова



Россия периодически теряет военные корабли