Министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своих соцсетях напомнил, что в ноябре ровно год назад Владимир Зеленский через платформу UNITED24 запустил сбор на флот морских дронов. По его словам, такой флот стал первым в мире.
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Насколько эффективными оказались морские дроны
Как пояснил Федоров, эти беспилотники представляют собой уникальную разработку, которая изменяет доктрину ведения войны в море и заставляет российских захватчиков бояться за свои военные суда. Украина развивает и усовершенствует эту технологию, чтобы поразить еще больше вражеских кораблей.
Сегодня часть Черноморского флота России пошла ко дну.
Украинские дроны поразили (корабли – 24 Канал) "Адмирал Макаров", "Иван Голубец", "Иван Хурс", "Сергей Котов", "Нефтяной маяк", "Акула" и "Серна",
– написал он.
По его словам, атаками наших дронов восхищается весь мир. Федоров заметил, что это только начало.
Министр поблагодарил всех, кто поддерживает платформу UNITED24 и помогает Украине защищаться от российской агрессии. Он также поделился небольшим роликом, посвященным годовщине создания флота морских дронов.
Создание дронов и уничтожение кораблей России: видео Михайла Федорова
Россия периодически теряет военные корабли
- Недавно наши воины уничтожили два российских малых десантных катера класса "Серна" во временно оккупированном Крыму. Представитель ГУР МО Андрей Юсов объяснил, что захватчики использовали эти новые суда как носители зенитно-ракетных комплексов.
- Ранее ВСУ ударили по судостроительному заводу "Залив" в Керчи и повредили новейший ракетоноситель "Аскольд". Спикер Сил обороны Юга Наталья Гуменюк отметила, что оккупанты еще даже не успели использовать этот корабль.
- Напомним, бойцы 123 бригады терробороны ВСУ уничтожили российский катер вместе с оккупантами. Захватчики пытались скрыться по воде, однако дрон наших защитников их догнал.