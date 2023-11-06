По предварительным данным, корабль "Аскольд" получил повреждение, однако, насколько они тяжелы и безвозвратны – в ВСУ пока не готовы сказать. Об этом в эфире телемарафона заявила руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, пишет 24 Канал.

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"Аскольд" не сможет быстро вернуться на боевое дежурство

"Но сам факт того, что он поражен – уже не позволит ему очень быстрым способом вернуться на боевое дежурство. Надеемся, что вообще не сможет", – сказала она.

Гуменюк отметила, что россияне до сих пор не использовали этот корабль на службе в море. То есть ВСУ не фиксировали его на боевом дежурстве в снаряженном состоянии во время полномасштабного вторжения России.

Что касается судостроительного завода, то спикер отметила, что там есть разрушение, а также повреждение мощностей.

Это абсолютно законная цель, поскольку все эти мощности были направлены врагом на восстановление боевого потенциала. То есть должны были быть задействованы в боевой работе,

– резюмировала Гуменюк.

"Аскольд" – сверхновый корабль

Представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона рассказал, что "Аскольд" – это сверхновый корабль, если учитывать, что это судно даже еще не было взято в состав российского флота.

Он напомнил, что корабль "Аскольд" – это проект "Каракурт". Также кораблем проекта "Каракурт" является ракетоноситель "Циклон", который был взят в состав флота оккупантов менее полугода назад.

Плетенчук объяснил, что после "Циклона" на достройке было два корабля проекта "Каракурт". Речь именно об "Аскольде" и "Амуре".

Что касается проекта, то спикер отметил, что его сложно назвать новым, поскольку он "родом с 1990-х". Представитель ВМС отметил, что Россия была вынуждена вернуться к проекту "Каракурт" после 2014 года из-за санкций, наложенных Украиной.

В частности, по словам Пелетенука, россияне перестали получать двигатели, производившиеся в Николаеве на заводе "Заря". Соответственно, россияне были вынуждены перейти к этой серии, которая комплектовалась силовыми агрегатами российского производства.

Однако завод, производящий двигатели в России, не может быстро покрыть потребности. На российском заводе производят один образец в год.

Соответственно поэтому достаточно долго растянуто во времени строительство этих кораблей,

– сказал Плетенчук.

Спикер рассказал, что у "Аскольда" были элементы технологии Стелс. Также у него было 8 шахт для запуска крылатых ракет. Одной из особенностей этого корабля есть наличие морского типа ПВО "Панцирь-С1".

Есть ли у россиян, где обслуживать корабли в Крыму

Отвечая на вопрос, есть ли у россиян, где обслуживать свои корабли в оккупированном Крыму, Плетенчук заявил, что недостижимых мест для Украины нет.

Он отметил, что судостроительный завод в Керчи, который поразили Силы обороны Украины, расположен близко к Крымскому мосту.

Это в очередной раз подтверждает тезис, что этот мост будет разрушен, но тогда, когда это будет нужно,

– сказал спикер.

Может ли Россия восстановить свои корабли

В предыдущие месяцы Украина поразила несколько российских кораблей в Черном море. В районе Севастополя украинские военные нанесли удар по большому десантному кораблю "Минск", а также подводному ракетоносителю "Ростов".

Плетенчук рассказал, что россияне сейчас разбирают "Минск", который не подлежит восстановлению. В ВМС ВСУ считают, что подлодку "Ростов" россияне тоже не смогут поставить в строй.

Остальные крупные десантные корабли, получавшие повреждения до этого, тоже ремонтируются. Напомним, что ранее в районе Новороссийска Украина атаковала БДК "Оленегорский горняк".

Что касается "Аскольда", то Плетенчук отметил, что нужно подождать подтверждения информации о характере поражения.

Спутниковые снимки подтверждают попадание

На спутниковых снимках от 5 ноября можно увидеть пораженный завод в Керчи. Также на снимках видно судно, которое было повреждено.

Кадры подтверждают, что произошло по меньшей мере одно видимое попадание в корабль. В частности, верхняя часть судна заметно повреждена.

На снимках также видны два аварийных крана у корабля, один из которых был дополнительно доставлен для ликвидации последствий.

Спутниковые снимки подтверждают поражение "Аскольда" / Фото Truth Hounds