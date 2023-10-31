Сейчас россияне пытаются пополнить Черноморский флот с помощью производства на оккупированной территории Крыма. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, пишет 24 Канал.
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"Циклон" два года не может пройти испытание
Он рассказал, что в 2023 году россияне спустили на воду и взяли в строй малый ракетный корабль проекта "Каракурт" – "Циклон". По словам Плетенчука, сейчас продолжаются испытания еще одного такого же корабля с последующим принятием его в состав.
Также спикер заметил, что россияне достраивают третий корабль.
Однако он обратил внимание, что "Циклон" фактически уже два года не может пройти испытание. В частности, на него загружали крылатые ракеты типа "Калибр", но россияне не смогли их запустить. Какие тому причины – Плетенчук не смог сказать.
Россия делает акцент на строительстве судов в Крыму
Спикер ВМС ВСУ заявил, что россияне пока не хотят пополнять Черноморский флот из других ресурсов. Он рассказал, что имели место факты попытки стянуть корабли с Каспийской флотилии, но не уточнил детали.
Кроме того, россияне, по словам Плетенчука, теоретически могли бы стянуть корабли по внутренним водам, например с Балтики. Однако там есть ограничения, например, большие десантные корабли вряд ли пройдут по речным каналам.
Поэтому они могут делать акцент на строительстве непосредственно в Крыму,
– добавил он.
Корабельная группировка в Черном море остается большой
Дмитрий Плетенчук заявил, что, хотя количество судов Черноморского флота России было уменьшено, но группировка остается достаточно большой. Речь идет о более чем 30 боевых единицах достаточно серьезных классов. В частности, это:
- надводные и подводные носители крылатых ракет,
- сторожевые и патрульные корабли,
- ракетные катера, имеющие вооружение для нанесения огневого поражения по кораблям,
- патрульные катера "Серна" и "Раптор".
Также в районе Черного моря Россия сосредотачивает вспомогательный флот, корабли и катера морской охраны ФСБ.
В принципе группировка еще достаточно большая, но, как вы видите, количество ее постепенно сокращается,
– заметил спикер.
Сколько российских кораблей участвует в боевых действиях
Плетенчук уточнил, что в Азово-Черноморском регионе находится более 30 российских судов, имеющих достаточно существенное вооружение на борту.
В то же время участие в боевых действиях принимают корабли, являющиеся носителями крылатых ракет. То есть фактически в боевых действиях, как сказал спикер, задействовано около 10 кораблей России.
Он добавил, что Россия в первую очередь отвела в Новороссийск эти 10 кораблей как наиболее боеспособные платформы. Остальные суда не столь задействованы в войне, поэтому россияне их прячут.