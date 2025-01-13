Такое мнение 24 Каналу высказал специалист по стратегическим коммуникациям и публицист Юрий Богданов, отметив, что мир должен победить Путина и не дать ему возможности вести войну против Украины. Режим диктатора и он сам должны осознать необратимость их краха.

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Как заставить Путина отказаться от амбиций уничтожить Украину

Специалист отметил, что изменить мировоззрение российского диктатора является сложной задачей. Когда Путин пришел к власти, он был полковником КГБ. Более 20 лет он выполняет роль российского "царя", российский диктатор считает, что его способ правления является господствующим и правильным.

Однако остановить Путина и его режим реально – для этого нужно победить его на экономическом и политическом поле боя.

Единственный способ заставить Путина отказаться от амбиций уничтожить Украину – заставить его отказаться от попыток захватить Украину. Его режим должен потерять возможность вести войну. Других способов просто не существует,

– подчеркнул он.

Именно поэтому любое замораживание конфликта или устойчивый мир не являются действенными методами борьбы с кремлевскими амбициями. Путин должен понять, что ведение войны против Украины – это путь к разрушению его режима.

Богданов добавил, что Россия до сих пор остается империей, ведь в ней до сих пор живут порабощенные народы, страна-агрессор контролирует другие страны, например, Грузию.

К слову, последнее время в команде Дональда Трампа рассматривают методы давления на Кремль, в частности введение санкций против российской энергетики и усиление поддержки Украины. Однако генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж высказал мнение о том, что к этому процессу должны привлекаться и другие страны, не только США.