Такое мнение 24 Каналу высказал генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж, отметив, что Украина активно сотрудничает с новой администрацией Трампа. Важным является усиление санкционного давления на Россию и предоставление нашему государству необходимого количества оружия и расширение перспектив по ударам по всей территории страны-агрессора.

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Как Трамп может давить на Путина

Николай Маломуж подчеркнул, что Трамп может повлиять на энергетику России. Это мощно ударит по экономике оккупантов.

Обратите внимание! США ввели масштабные санкции против российского энергетического сектора, в частности против более 400 физических лиц и компаний, которые финансируют военную машину Кремля. В санкционный пакет вошли ограничения на экспорт нефти, страхование танкеров, а также меры против компаний "Газпром", "Лукойл" и "Росатом". Эти меры направлены на уменьшение доходов России и предотвращение обхода нефтяных ограничений.

По мнению генерала армии, Трамп будет инициатором новой модели миропорядка.

"Мир объединится вокруг перспективы выживания, чтобы не допустить большой войны. Надо прекратить боевые действия в Украине и на Ближнем Востоке. А нашему государству необходимы гарантии безопасности, ведь мы отстаиваем новый порядок в мире на принципах международного права", – сказал он.

По словам Маломужа, такая позиция Украины формируется на поле боя и в кулуарах, а завершиться все должно на дипломатическом уровне.

Это чрезвычайно сложная работа. Надо привлекать все новые силы, ведь перебрасывать все на Трампа не стоит. Надо формировать повестку дня, которая будет интересна новоизбранному президенту США и другим странам мира, чтобы все были заинтересованы в одном результате,

– подчеркнул он.

Генерал армии также добавил, что надо закладывать как конкретные действия по защите нашего государства на поле боя, так и долгосрочные гарантии безопасности, которых Путин должен придерживаться, ведь против него объединятся все страны.