Бывший "зеленый берет" и преданный трампист Майк Уолтц еще в 2022 году выступал за оказание помощи Украине, но уже в 2024 году – блокировал ее. 24 Канал собрал его заявления, которые он сделал в последнем интервью для ABC News, о войне России в Украине, а также о территориальных претензиях Трампа на Гренландию и Панамский канал.

Смотрите также "Закончить эту мясорубку навсегда": кто такой советник Трампа Уолтц и что говорит о войне в Украине

Трамп собирается встретиться с Путиным

Будущий советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц анонсировал встречу Трампа и Путина. Подготовка, по его словам, уже продолжается. Когда именно это произойдет, пока неизвестно.

Уолтц заявил, что в США считают, что для урегулирования войны в Украине нужен диалог с Россией. Над этим Трамп будет работать в последующие месяцы.

Невозможно достигать договоренности без каких-то отношений и диалога с другой стороной, и мы абсолютно точно наладим это в последующие месяцы,

– заявил советник будущего президента США.

Пока готовится личная встреча, Трамп с диктатором Путиным может пообщаться по телефону уже в ближайшее время.

"Мы еще не установили рамки для этого. Мы работаем над этим. Но я ожидаю как минимум звонка в течение следующих дней и недель", – добавил Уолтц.

У Трампа заговорили о мобилизации в Украине с 18 лет

В своем интервью Уолтц повторил тезис, который распространяется последние несколько месяцев среди партнеров Украины, – чтобы решить проблемы на фронте, украинской власти следует снизить призывной возраст до 18 лет.

Он отметил, что призывной возраст "даже не составляет 18 лет". По его словам, таким шагом Украина могла бы привлечь сотни тысяч новых военнослужащих.

Они действительно занимают очень благородную и жесткую позицию, но нужно решить вопрос нехватки человеческих ресурсов. Это не только о боеприпасах, амуниции или большем количестве чеков. Речь идет о том, чтобы стабилизировать линию фронта, чтобы можно было входить в какой-то вид договоренности,

– сказал конгрессмен.

Будущий советник Трампа считает, что именно нехватка человеческого ресурса стала причиной тяжелой ситуации на фронте. При этом, по его словам, на это никак не повлияли задержки военной помощи.

"Когда мы слышим о моральных трудностях и ситуации на фронте, стоит отметить: если украинцы призывают весь мир поддержать демократию "ва-банк", то и они тоже должны действовать соответствующе", – заявил трампист.

В США называют нереальным возвращение всех территорий Украине

Уолц также сделал заявление относительно деоккупации украинских территорий.

В команде Трампа сценарий возвращения всех территорий Украины в границах 1991 года считают нереалистичным. Очевидно, завершение войны там рассматривают без этого.

Уолц заявил, что нужно двигаться дальше. Также, по его словам, все должно завершиться дипломатическим путем.

"Я просто не думаю, что реалистично говорить о том, что мы собираемся выгнать каждого россиянина с каждого клочка украинской земли, даже из Крыма. Президент Трамп признал эту реальность. И я думаю, что то, что весь мир признает эту реальность, стало огромным шагом вперед. Теперь давайте двигаться дальше. Как нам больше не затягивать этот конфликт?" – заявил Уолц.

Волц высказался о переговорах Украины и России

Конгрессмен заявил, что в США знают, как посадить кремлевского диктатора за стол переговоров Украины и России.

Для этого Трамп, по словам Уолца, готов пойти на определенные шаги.

Как вариант, снять ограничения на удары дальнобойным оружием Украины по России. Правда, будущий советник Трампа не уточнил никаких деталей, в частности, о каком оружии идет речь.

Еще один рычаг влияния на Россию, который рассматривают в США, – энергетические санкции. Там считают, что это придаст больше сил Украине, а Путин станет более сговорчивым.

В то же время в своем интервью Уолц добавил, что "очень позитивным первым шагом" для начала переговоров могла бы стать договоренность о прекращении огня

Увидеть это в команде Трампа хотели бы в любой момент, в любой день.

"Я думаю, что это был бы невероятно положительный первый шаг с обеих сторон, который позволил бы нам начать разработку рамок для какого-то дипломатического решения", – сказал политик.

Волц прокомментировал планы Трампа "расширить" США и ситуацию в Израиле

Уолц в своем интервью также рассказал, что сейчас продолжаются переговоры об освобождении заложников в войне ХАМАС и Израиля.

"Давайте увидим освобождение заложников. Я хочу увидеть, как они идут по трапу, или по меньшей мере определенное соглашение перед инаугурацией, потому что президент Трамп настроен серьезно", – сказал он.

Также будущий советник Трампа высказался относительно стремления новоизбранного президента присоединить к США Гренландию и Панамский канал. По его словам, следующий глава Штатов "очень серьезно относится к угрозам, которые стоят перед нами в Арктике и угроз в западном полушарии".

Ранее Трамп заявил, что для установления контроля над этими территориями США могут применить военную силу. Уолц подтвердил эту позицию.