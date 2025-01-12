Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова будущего советника Трампа Майка Волца в эфире телеканала ABC.

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Когда возможно прекращение огня в Украине

Майк Волц отметил, что договоренность о прекращении огня была бы "очень положительным первым шагом" для того, чтобы начинать дипломатическим путем договариваться о прекращении войны.

Так, в ответ на вопрос о реальных сроках прекращения огня в Укране, Майк Волц сказал, что хотел бы увидеть прекращение огня в любой момент, в любой день.

Я думаю, что это был бы невероятно положительный первый шаг с обеих сторон, который позволил бы нам начать разработку рамок для какого-то дипломатического решения,

– указал политик.

По словам Волца, все понимают, что война должна завершиться дипломатическим путем. Советник Трампа не считает реалистичным сценарий, при котором всех россиян выгоняют с каждого сантиметра украинской территории, включая Крым.

"Президент Трамп признал эту реальность, и я думаю, что это огромный шаг вперед, что весь мир начинает признавать эту реальность", – сказал он.

Майк Волц говорит, что теперь нужно двигаться дальше. Он замечает, что этот конфликт может расшириться, и нужно сделать все, чтобы этого не допустить.