Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на его интервью для PBS NewsHour. По его словам, отказ от поддержки Украины снизит шансы на мирное соглашение.

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США настаивают на гарантиях безопасности для Украины

Джейк Салливан заявил, что гарантии безопасности для Украины являются необходимым элементом соглашения о завершении войны.

Критический момент заключается в том, что вы не можете этому помочь, если не имеете определенной уверенности в том, что Россия не может просто развернуться и сделать это снова и снова,

– отметил Салливан.

Он также заявил, что если США откажутся от поддержки Украины, это только ослабит позиции Вашингтона в переговорах с Кремлем.

Салливан отметил, что если Путин увидит, что США прекращают поддержку Украины, это точно не поможет в достижении соглашения.

К слову, будущий советник Трампа Майк Волц заверил, что подготовка к встрече Трампа и Путина уже началась. Однако в настоящее время неизвестно, когда это произойдет. "В ближайшие дни или недели" также может состояться телефонный разговор между политиками.

По словам Волца, Трамп считает, что урегулирование войны в Украине невозможно без диалога с Россией.