Про це розповідає 24 Канал з посиланням на його інтерв'ю для PBS NewsHour. За його словами, відмова від підтримки України знизить шанси на мирну угоду.

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США наполягають на гарантіях безпеки для України

Джейк Салліван заявив, що гарантії безпеки для України є необхідним елементом угоди про завершення війни.

Критичний момент полягає в тому, що ви не можете цьому допомогти, якщо не маєте певної впевненості в тому, що Росія не може просто розвернутися і зробити це знову і знову,

– зазначив Салліван.

Він також заявив, що якщо США відмовляться від підтримки України, це лише послабить позиції Вашингтона у переговорах з Кремлем.

Салліван зазначив, що якщо Путін побачить, що США припиняють підтримку України, це точно не допоможе в досягненні угоди.

До слова, майбутній радник Трампа Майк Волц запевнив, що підготовка до зустрічі Трампа і Путіна вже почалася. Проте коли вона відбудеться – наразі невідомо. "Найближчими днями чи тижнями" також може відбутися телефонна розмова між політиками.

За словами Волца, Трамп вважає, що врегулювання війни в Україні неможливе без діалогу з Росією.