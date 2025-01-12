Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на AOL.

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Чи можуть повернути Україні ядерну зброю

Минулого місяця New York Times повідомила, що кілька анонімних чиновників висунули ідею про те, щоб Україна знову стала ядерною державою. Це нібито розглядалося як засіб стримування російських загарбників.

Це не розглядається. Ні. Те, що ми робимо, – це посилення різних звичайних потужностей в Україні, щоб вони могли ефективно захищати себе і вести бій з росіянами, а не ядерний потенціал,

– сказав Салліван.

Салліван підкреслив, що президент Байден намагається зробити все можливе для України до того, як покине Білий дім і обраний президент Дональд Трамп вступить на посаду.

До слова, Джейк Салліван заявив, що гарантії безпеки для України є необхідним елементом угоди про завершення війни. За його словами, не можна допомогти, якщо не маєте певної впевненості в тому, що Росія не може просто розвернутися і зробити це знову і знову