Таку думку 24 Каналу висловив генерал армії, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, зазначивши, що Україна активно співпрацює із новою адміністрацією Трампа. Важливим є посилення санкційного тиску на Росію та надання нашій державі необхідної кількості зброї та розширення перспектив щодо ударів по всій території країни-агресорки.

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Як Трамп може тиснути на Путіна

Микола Маломуж підкреслив, що Трамп може вплинути на енергетику Росії. Це потужно вдарить по економіці окупантів.

Зверніть увагу! США запровадили масштабні санкції проти російського енергетичного сектору, зокрема проти понад 400 фізичних осіб і компаній, які фінансують військову машину Кремля. До санкційного пакета увійшли обмеження на експорт нафти, страхування танкерів, а також заходи проти компаній "Газпром", "Лукойл" і "Росатом". Ці заходи спрямовані на зменшення доходів Росії та унеможливлення обходу нафтових обмежень.

На думку генерала армії, Трамп буде ініціатором нової моделі світопорядку.

"Світ об'єднається навколо перспективи виживання, щоб не допустити великої війни. Треба припинити бойові дії в Україні та на Близькому Сході. А нашій державі необхідні гарантії безпеки, адже ми відстоюємо новий порядок у світі на принципах міжнародного права", – сказав він.

За словами Маломужа, така позиція України формується на полі бою та в кулуарах, а завершитись все має на дипломатичному рівні.

Це надзвичайно складна робота. Треба залучати всі нові сили, адже перекидати все на Трампа не варто. Треба формувати порядок денний, який буде цікавий новообраному президенту США та іншим країнам світу, щоб всі були зацікавлені в одному результаті,

– підкреслив він.

Генерал армії також додав, що треба закладати як конкретні дії щодо захисту нашої держави на полі бою, так і довгострокові гарантії безпеки, яких Путін має дотримуватись, адже проти нього об'єднаються всі країни.