Зараз росіяни намагаються поповнити Чорноморський флот за допомогою виробництва на окупованій території Криму. Про це в ефірі телемарафону заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, пише 24 Канал.

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"Циклон" два роки не може пройти випробування

Він розповів, що у 2023 році росіяни спустили на воду та взяли до строю малий ракетний корабель проєкту "Каракурт" – "Циклон". За словами Плетенчука, зараз тривають випробування ще одного такого самого корабля з наступним прийняттям його до складу.

Також спікер зауважив, що росіяни добудовують третій корабель.

Однак він звернув увагу, що "Циклон" фактично вже два роки не може пройти випробування. Зокрема, на нього завантажували крилаті ракети типу "Калібр", але росіяни не змогли їх запустити. Які причини цього – Плетенчук не міг сказати.

Росія робить акцент на будівництві суден у Криму

Речник ВМС ЗСУ заявив, що росіяни поки не хочуть поповнювати Чорноморський флот з інших ресурсів. Він розповів, що мали місце факти спроби стягнути кораблі з Каспійської флотилії, але не уточнив деталі.

Крім того, росіяни, за словами Плетенчука, теоретично могли б стягнути кораблі внутрішніми водами, наприклад, з Балтики. Однак там є обмеження, наприклад, великі десантні кораблі навряд чи пройдуть річковими каналами.

Тому вони можуть робити акцент на будівництву безпосередньо в Криму,

– додав він.

Корабельне угруповання в Чорному морі залишається великими

Дмитро Плетенчук заявив, що, хоча кількість суден Чорноморського флоту Росії була зменшена, але угруповання залишається досить великими. Мовиться про понад 30 бойових одиниць досить серйозних класів. Зокрема, це:

надводні та підводні носії крилатих ракет,

сторожові та патрульні кораблі,

ракетні катери, які мають озброєння для завдання вогневого ураження по кораблях,

патрульні катери "Серна" й "Раптор".

Також у районі Чорного моря Росія зосереджує допоміжний флот, кораблі та катери морської охорони ФСБ.

У принципі угруповання ще досить велике, але, як ви бачите, кількість його поступово скорочується,

– зауважив речник.

Скільки російських кораблів бере участь у бойових діях

Плетенчук уточнив, що в Азово-Чорноморському регіоні перебуває понад 30 російських суден, які мають досить суттєве озброєння на борту.

Водночас участь у бойових діях беруть кораблі, які є носіями крилатих ракет. Тобто, фактично в бойових діях, як сказав спікер, задіяно близько 10 кораблів Росії.

Він додав, що Росія в першу чергу відвела до Новоросійська ці 10 кораблів як найбільш боєздатні платформи. Решта суден не настільки задіяні у війні, тому росіяни їх ховають.