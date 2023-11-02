Российские захватчики потеряли катер. Находившимся в нем оккупантам тоже не повезло.

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Что известно об атаке ТрО

На кадрах можно увидеть, как российские оккупанты убегают от ударного беспилотника. Однако дрон-камикадзе наших воинов настигает захватчиков и попадает четко в катер. Другой, разведывательный БПЛА после этого зафиксировал мощный взрыв на воде.

Оккупанты на катере пытались выйти на максимальную скорость побега, но бойцы 123-й бригады терробороны ВСУ перевели их в режим глиссования, с последующим погружением,

– говорится в сообщении.

Когда и где именно произошел этот инцидент, в СтратКоме не уточнили.

Тероборона мощно уничтожает окупантов на воде: видео Страткому ВСУ



Вражеским катерам в последнее время не везет