Российские захватчики потеряли катер. Находившимся в нем оккупантам тоже не повезло.
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Что известно об атаке ТрО
На кадрах можно увидеть, как российские оккупанты убегают от ударного беспилотника. Однако дрон-камикадзе наших воинов настигает захватчиков и попадает четко в катер. Другой, разведывательный БПЛА после этого зафиксировал мощный взрыв на воде.
Оккупанты на катере пытались выйти на максимальную скорость побега, но бойцы 123-й бригады терробороны ВСУ перевели их в режим глиссования, с последующим погружением,
– говорится в сообщении.
Когда и где именно произошел этот инцидент, в СтратКоме не уточнили.
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Вражеским катерам в последнее время не везет
- Не так давно российские захватчики потеряли еще два катера. Речь идет о модели КС-701 "Тунец".
- В Черном наши воины уничтожили один из этих катеров в тот момент, когда захватчики попытались высадиться на сушу. В результате 6 оккупантов стали "двухсотыми". Еще двое выжили, но получили ранения.
- Впоследствии украинские защитники утопили в северо-западной части Черного моря еще один "Тунец". Этот транспорт русские захватчики использовали для своих террористических целей.