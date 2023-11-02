Російські загарбники втратили катер. Окупантам, що перебували у ньому, теж не пощастило.

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Що відомо про атаку ТрО

На кадрах можна побачити, як російські окупанти тікають від ударного безпілотника. Однак дрон-камікадзе наших воїнів наздоганяє загарбників та влучає чітко у катер. Іншій, розвідувальний, БпЛА після цього зафіксував потужний вибух на воді.

Окупанти на катері намагалися вийти на максимальну швидкість втечі, але бійці 123-ої бригади тероборони ЗСУ перевели їх в режим глісування, з подальшим зануренням,

– зазначається у повідомленні.

Коли та де саме стався цей інцидент, у СтратКомі не уточнили.

Тероборони потужно знищує окупантів на воді: відео СтратКому ЗСУ



Ворожим катерам останнім часом не щастить