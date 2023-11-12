Детальнее об очередной потере врага рассказали в Силах обороны юга Украины. Также добавили видео, на котором можно увидеть, как наши военные уничтожают РЭБ "Свет-КУ".
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Уже третья такая "демилитаризованная" система
Как отмечают в Силах обороны, наши военные с февраля 2022 года на поле боя удачно поохотились не на одну редкую российскую систему. Так, в августе Силы обороны уничтожили вторую мобильную систему РЭБ РБ-636 "Свет-КУ". А впервые такой трофей наши военные взяли еще в марте 2022 года.
И вот очередные хорошие новости. В начале ноября нашим военным "с огоньком" удалось уничтожить третью российскую "Свет-КУ". Как видите, над неймингом оккупанты не слишком заботяться, придумывая названия своим машинам.
Наши военные уничтожили российский РЭБ "Свет-КУ": смотрите видео
Что известно о РЭБ "Свет-КУ"
- Разброник: Специальный технологический центр.
- Производитель: Специальный технологический центр.
- Взяли на вооружение: в 2012 году.
Эта система предназначена для оценки электромагнитной обстановки, поиска, обнаружения и экспресс-анализа радиоизлучений. Также она определяет месторасположение их источников в разных диапазонах.
Потери врага растут
- За прошлые сутки наши военные ликвидировали 1100 русских захватчиков. А с начала полномасштабного вторжения на "концерт Кобзона" отправились 311 750 бойцов так называемой "второй армии мира".
- Также в металлолом превратили 5349 танков, 10073 боевых бронированных машин, 7550 артиллерийских систем, 881 РСЗО и 580 средств ПВО.
- Кроме того, российские военные не досчитаются 322 самолетов, 324 вертолетов, 5632 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1560 крылатых ракет, 22 судов, 1 подводной лодки, 9944 автомобилей и автоцистерн, а также 1078 единиц специальной техники.