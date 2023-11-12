Детальнее об очередной потере врага рассказали в Силах обороны юга Украины. Также добавили видео, на котором можно увидеть, как наши военные уничтожают РЭБ "Свет-КУ".

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Уже третья такая "демилитаризованная" система

Как отмечают в Силах обороны, наши военные с февраля 2022 года на поле боя удачно поохотились не на одну редкую российскую систему. Так, в августе Силы обороны уничтожили вторую мобильную систему РЭБ РБ-636 "Свет-КУ". А впервые такой трофей наши военные взяли еще в марте 2022 года.

И вот очередные хорошие новости. В начале ноября нашим военным "с огоньком" удалось уничтожить третью российскую "Свет-КУ". Как видите, над неймингом оккупанты не слишком заботяться, придумывая названия своим машинам.

Наши военные уничтожили российский РЭБ "Свет-КУ": смотрите видео

Что известно о РЭБ "Свет-КУ"

Разброник: Специальный технологический центр.

Специальный технологический центр. Производитель: Специальный технологический центр.

Специальный технологический центр. Взяли на вооружение: в 2012 году.

Эта система предназначена для оценки электромагнитной обстановки, поиска, обнаружения и экспресс-анализа радиоизлучений. Также она определяет месторасположение их источников в разных диапазонах.

Обратим внимание! Доподлинно неизвестно, сколько таких систем РЭБ находится на вооружении русского войска. Как бы там ни было, каждая затрофеенная или уничтоженная машина приближает нас к победе.

Потери врага растут