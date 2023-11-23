Последние несколько дней оккупанты начали активнее действовать с Донецкого направления, атаковать с юга. Об этом 24 Каналу рассказал глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш, отметив, что россияне в основном концентрируют внимание на одном направлении, а затем сосредотачиваются на другом.

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Что происходит в районе Авдеевки

Противник обстреливает город, используя множество различных средств артиллерии. Также не перестает сбрасывать авиабомбы. За день только по Авдеевке фиксируют от 6 до 30 авиабомбовых ударов. Что касается позиций украинских защитников, то их гораздо больше. Эти удары иногда даже не успевают сосчитать.

В Авдеевке с 10 октября продолжаются, пожалуй, самые ожесточенные бои за всю войну, начиная еще с 2014 года. Ситуация тяжелая. Враг давит на Авдеевский коксохим, промзону, село Степное,

– подчеркнул Виталий Барабаш.

Однако стоит упомянуть о том факте, что за полтора месяца российского наступления линия обороны держится, оккупанты так и не смогли ее прорвать. Нытьё некоторых российских военкоров о том, что не они нас "перемалывают", а мы их – это подтверждает.

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Показательно то, что во время наступления на Авдеевку, Владимир Путин уже второй раз приезжает в штаб в Ростове-на-Дону. За все время боев за Бахмут он приезжал с наставлениями только один раз.

Обратите внимание! В октябре и ноябре Владимир Путин посещал штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Он встретился с руководством оккупационной армии – Сергеем Шойгу и Валерием Герасимовым, а также осмотрел новые образцы военной техники.

"Это говорит о том, что захват Авдеевки – прямой приказ Путина, поэтому оккупанты будут его выполнять. Ни один из российских военных командиров точно не прикажет прекратить штурмовые действия или отвести войска, потому что в Кремле приняли политическое решение", – отметил Барабаш.

К сожалению, у россиян остается много резервов, личного состава, техники. Международные военные институты рассказывают, что задор, который был у врага в начале, теперь немного слабее, а техника, которую они планировали бросить на Авдеевское направление, уже уничтожена почти на 80%. Однако украинские военные видят несколько иную картину – техники до сих пор очень много.

Как происходят российские штурмы

Оккупанты штурмуют, используя в основном пехоту. Если говорить о флангах, то бросают только пехоту, технику почти не используют. Это можно объяснить тем, что все вокруг простреливается ВСУ, техника, которая появляется, сразу становится целью наших военных. Ее атакуют артиллерийским огнем, FPV дронами, противотанковыми средствами.

"Технику россияне используют на Авдеевской промзоне, там покрытие, которое позволяет это делать. Асфальт хоть и поврежден, но они могут по нему проехать. По флангам – нет, потому что погодные условия этого не позволяют", – отметил глава Авдеевской ГВА.

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