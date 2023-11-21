Глава Авдеевской ГВА Виталий Барабаш рассказал о ситуации возле города. По его словам, защитникам крайне тяжело, но они держатся.

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"Самое главное наше достижение за этот период – то, что линия обороны держится, никаких прорывов нет", – отметил Барабаш.

Несмотря на незначительное увеличение "серой зоны", основные объекты, в частности коксохим, под контролем Сил обороны.

В последнее время враг наступает преимущественно пехотой

На Востоке изменилась погода, и теперь россиянам трудно применять технику.

Потому что почвы очень тяжелые – так называемый глинозем на нашем направлении – и техника останавливается. Не только колесная, но и техника на траках (гусеничная – ред.) тоже просто не может ехать,

– объяснил Барабаш.

Поэтому враг бросает исключительно пехоту. Однако и ее уже меньше. Если раньше были группы по 40 оккупантов, то теперь – по 8 – 12 человек. Очевидно, они истощаются.

Насколько еще хватит россиян

Глава Авдеевской ГВА убежден, что у страны-агрессора еще достаточно живой силы. Скорее всего, штурм города был политическим решением, так что оккупантов будут гнать пока смогут.

Однако именно Авдеевка может кардинально изменить ситуацию на фронте.

Остановить штурмовые действия или отвести войска, или что-то вроде такого – это должно быть какое-то политическое решение или глобальный перелом в этой войне в целом. И почему-то у меня такое впечатление, что этот перелом будет именно на Авдеевском направлении,

– предположил Барабаш.

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