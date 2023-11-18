Такие выводы сообщила разведка Министерства обороны Великобритании в актуальном возведении по состоянию на 18 ноября. В то же время отмечают, что на левом берегу Днепра в Херсонской области Силы обороны создали плацдарм.
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Ни одна из сторон не достигла существенного прогресса ни на одном из этих участков. Россия продолжает нести значительные потери в районе Авдеевки,
– говорится в отчете.
Россияне несут потери
В обзоре отметили, что в боях под Авдеевкой российские силы теряют "от 500 до 1000 человек в день". Со ссылкой на "свидетельства очевидцев" британская разведка указывает на роль малых беспилотников и артиллерии, особенно кассетных боеприпасов, в противостоянии атакам с обеих сторон.
Зима не изменит ситуацию на фронте
Британское ведомство считает, что зима вряд ли повлечет за собой серьезные изменения на передовой в Украине.
"С наступлением холодной зимней погоды на востоке Украины существенные изменения на линии фронта в ближайшей перспективе вряд ли ожидаются", - подчеркнули в пресс-службе.
Больше о ситуации на фронте
- 17 ноября украинские военные подтвердили, что провели серию успешных действий на левом берегу Днепра в Херсонской области. ВСУ удалось закрепиться на нескольких плацдармах.
- В Генштабе подчеркнули, что одна из ключевых задач этих операций – необходимость оттеснить российских окупантов от правого берега Днепра и защитить гражданских от российских обстрелов.