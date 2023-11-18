В аналитическом обзоре Института изучения войны ссылаются на командование Корпуса морской пехоты Украины и Генштаб. Отмечают, что украинские морские пехотинцы после успешных действий закрепили несколько плацдармов на восточном берегу и проводят действия по расширению этих позиций.

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Цель создания плацдармов

В отчете уточняют, что говоря о "плацдарме", подразумевают территорию на стороне врага от водного препятствия, которая достаточно велика, чтобы вместить большинство переправляемых сил, а также возможность обеспечить защиту мест переправы.

"Официальное признание Украиной этих позиций плацдармами свидетельствует о том, что украинское командование считает, что этих позиций достаточно для продления наземных операций на восточном берегу", – говорится в обзоре.

В Генштабе Украины заявили, что одной из главных оперативных задач сухопутных операций Украины на восточном берегу является недопущение обстрела русскими войсками мирного населения на западном берегу Херсонской области, в том числе вблизи Херсона.

Украинские силы на левом берегу ведут диверсионные действия, рейды и разведку и, в частности, наблюдают за российскими позициями для получения разведывательной информации о российском материально-техническом обеспечении и концентрации боеприпасов,

– сообщили аналитики ссылаясь на данные Генштаба.

Ситуация на Левом берегу