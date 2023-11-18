Такі висновки повідомила розвідка Міністерства оборони Великої Британії в актуальному зведенні станом на 18 листопада. Водночас зазначають, що на лівому березі Дніпра на Херсонщині Сили оборони створили плацдарм.
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Жодна зі сторін не досягла суттєвого прогресу на жодній з цих ділянок. Росія продовжує зазнавати значних втрат в районі Авдіївки,
– ідеться у звіті.
Росіяни зазнають втрат
В огляді зазначили, що у боях під Авдіївкою російські сили втрачають "від 500 до 1000 людей на день". З посиланням на "свідченнями очевидців" британська розвідка вказує на роль малих безпілотників і артилерії, особливо касетних боєприпасів, у протистоянні атакам з обох сторін.
Зима не змінить ситуацію на фронті
Британське відомство вважає, що зима навряд чи призведе до серйозних змін на передовій в Україні.
"З настанням холодної зимової погоди на сході України суттєві зміни на лінії фронту в найближчій перспективі навряд чи очікуються", – наголосили у зведенні.
Більше про ситуацію на фронті
- 17 листопада українські військові підтвердили, що провели серію успішних дій на лівому березі Дніпра у Херсонській області. ЗСУ вдалося закріпитися на кількох плацдармах.
- У Генштабі наголосили, що одне з ключових завдань цих операцій – необхідність відтіснити російських окупантів від правого берега Дніпра та захистити цивільних від російських обстрілів.