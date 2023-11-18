Такі висновки повідомила розвідка Міністерства оборони Великої Британії в актуальному зведенні станом на 18 листопада. Водночас зазначають, що на лівому березі Дніпра на Херсонщині Сили оборони створили плацдарм.

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Жодна зі сторін не досягла суттєвого прогресу на жодній з цих ділянок. Росія продовжує зазнавати значних втрат в районі Авдіївки,

– ідеться у звіті.

Інтенсивні бої точилися на Куп'янському напрямку на Луганщині, під Авдіївкою на Донеччині та на лівому березі Дніпра на Херсонщині.

Росіяни зазнають втрат

В огляді зазначили, що у боях під Авдіївкою російські сили втрачають "від 500 до 1000 людей на день". З посиланням на "свідченнями очевидців" британська розвідка вказує на роль малих безпілотників і артилерії, особливо касетних боєприпасів, у протистоянні атакам з обох сторін.

Зима не змінить ситуацію на фронті

Британське відомство вважає, що зима навряд чи призведе до серйозних змін на передовій в Україні.

"З настанням холодної зимової погоди на сході України суттєві зміни на лінії фронту в найближчій перспективі навряд чи очікуються", – наголосили у зведенні.

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