В Генеральном штабе ВСУ рассказали, что за прошедшие сутки было 67 боевых столкновений. Враги атаковали жилые дома и другую гражданскую инфраструктуру, а также ранили мирных жителей.

Смотрите также ВСУ закрепляются на левобережье Херсонской области: карта боевых действий 18 ноября

В течение суток враг нанес 1 ракетный и 37 авиационных ударов, совершил 41 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Какая ситуация на левом берегу Днепра

Подразделы морской пехоты вместе с другими составляющими Сил обороны в дальнейшем удерживают позиции на левобережье Днепра, где за прошедшие сутки отбили 12 атак врага,

– заявили военные.

Они объяснили, что наши защитники закрепляются на занятых рубежах и наносят огненное поражение оккупантам.

Более того, на Херсонском направлении украинские воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

Кроме того, наши военные продолжают наступать на Мелитопольском направлении, а также наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Какая ситуация на других направлениях фронта

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области,

– заявили в Генштабе ВСУ.

Военные объяснили, что российские захватчики вели напрасные штурмовые действия:

на Лиманском направлении – севернее Серебрянки Донецкой области;

на Авдеевском направлении – возле Керамика, восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и южнее Тоненькой Донецкой области. Силы обороны отразили 23 атаки;

на Марьинском направлении – в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. ВСУ отразили 21 атаку;

на Шахтерском направлении – южнее Водяного Донецкой области;

на Запорожском направлении – неподалеку от Роботино и западнее Вербового Запорожской области. Там ВСУ отразили 3 атаки.

В то же время оккупанты не оставляют попыток оцепить Авдеевку, однако ВСУ устойчиво держат оборону и наносят захватчикам значительные потери.

Кроме того, наши военные на Бахмутском направлении:

отразили 11 атак оккупантов в районах Васюковки, Клещиевки и Андреевки Донецкой области;

продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области;

наносят врагу урон в живой силе и технике;

закрепляются на достигнутых рубежах.

ВСУ успешно атаковали россиян на фронте

В течение суток наша авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и 2 – по зенитно-ракетным комплексам противника. Также подразделения ракетных войск поразили:

3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники,

6 артиллерийских средств,

средство противовоздушной обороны,

пункт управления,

состав боеприпасов противника.

Кстати, за минувшие сутки ВСУ ликвидировали 620 оккупантов, с 24 февраля 2022 года – 317 380 врагов. Подробнее о потерях врага читайте по ссылке.