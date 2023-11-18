С начала полномасштабного вторжения противник потерял на войне против Украины около 317 380 человек. При этом в Генштабе отметили, что цифры могут быть больше, ведь из-за интенсивности боев вести точный подсчет сложно.

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Потери российской армии по состоянию на 18 ноября

Общие боевые потери русских захватчиков растут каждый день. Кроме 317 380 личного состава, враг потерял десятки тысяч разнообразной техники. В частности:

танков – 5 422,

боевых бронированных машин – 1 0141,

артиллерийских систем – 7 726,

РСЗО – 896,

средств ПВО – 586,

самолетов – 323,

вертолетов – 324,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 5 726,

крылатых ракет – 1 563,

кораблей – 22,

подводных лодок – 1,

автомобильной техники и автоцистерн – 10 091,

специальной техники – 1090.

Потери врага за сутки

Согласно данным Генштаба, за минувшие сутки враг потерял: 7 танков, 9 боевых бронированных машин, 14 артиллерийских систем, 1 РСЗО, 1 средство ПВО, 17 БПЛА оперативно-тактического уровня, 14 единиц автомобильной техники и автоцистерн и 4 единицы спецтехники.

Потери врага 18 ноября / Генштаб ВСУ

Удачи наших защитников на фронте