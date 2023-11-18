С начала полномасштабного вторжения противник потерял на войне против Украины около 317 380 человек. При этом в Генштабе отметили, что цифры могут быть больше, ведь из-за интенсивности боев вести точный подсчет сложно.
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Потери российской армии по состоянию на 18 ноября
Общие боевые потери русских захватчиков растут каждый день. Кроме 317 380 личного состава, враг потерял десятки тысяч разнообразной техники. В частности:
- танков – 5 422,
- боевых бронированных машин – 1 0141,
- артиллерийских систем – 7 726,
- РСЗО – 896,
- средств ПВО – 586,
- самолетов – 323,
- вертолетов – 324,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 5 726,
- крылатых ракет – 1 563,
- кораблей – 22,
- подводных лодок – 1,
- автомобильной техники и автоцистерн – 10 091,
- специальной техники – 1090.
Потери врага за сутки
Согласно данным Генштаба, за минувшие сутки враг потерял: 7 танков, 9 боевых бронированных машин, 14 артиллерийских систем, 1 РСЗО, 1 средство ПВО, 17 БПЛА оперативно-тактического уровня, 14 единиц автомобильной техники и автоцистерн и 4 единицы спецтехники.
Потери врага 18 ноября / Генштаб ВСУ
Удачи наших защитников на фронте
- Ранее в Генштабе сообщили, что Силы обороны Украины провели серию успешных действий на левом берегу Днепра на Херсонском направлении. Там продолжаются тяжелые бои – одной из главных целей этой работы является оттеснить врага подальше от правого берега, чтобы обезопасить гражданское население от постоянных российских обстрелов.
- Сообщается, что ВСУ наносят значительный урон врагу на левом берегу даже несмотря на серьезную линию укреплений и мощное сопротивление врага.
- Также враг несет значительные потери на Востоке, в частности под Авдеевкой, где продолжаются ожесточенные бои. На днях Силы обороны сбили там вражеский штурмовик Су-25.