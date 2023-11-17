Одна из задач Вооруженных Сил – защита гражданского населения. Также военные сообщили о потерях российской армии в ходе проведения действий на левом берегу Херсонщины.
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Детали операции на Левобережье
В Генштабе сообщили, что Силы обороны Украины провели серию успешных действий на левом берегу реки Днепр по Херсонскому направлению. В настоящее время военные проводят диверсионные, рейдовые и разведывательные действия.
В настоящее время ВСУ работают над тем, чтобы выявить пути снабжения боеприпасами и продовольствием. Также они разведывают, где расположены личный состав и техника россиян, позиции артиллерии и т.д – они будут уничтожены.
Идут тяжелые бои. Одна из главных целей этой работы – оттеснить врага подальше от правого берега, чтобы обезопасить гражданское население от постоянных российских обстрелов. Чем дальше российская артиллерия будет стоять от Херсона – тем лучше,
– отметили в Генштабе.
ВСУ наносят значительные потери врагу на левом берегу даже несмотря на серьезную линию укреплений и мощное сопротивление врага. Им удалось провести несколько успешных действий. Ежедневно россияне предпринимают от 4 до 10 попыток отразить позиции в ВСУ. Они вынуждены перебрасывать подразделения по другим направлениям.
Также военные поделились статистикой потерь российских военных при проведении операции на левом берегу. ВСУ ликвидировали:
- личного состава – 1216 убитыми и 2217 ранеными;
- танков – 24 танка;
- артиллерийских систем и минометов – 89;
- автомобильная техника – 135;
- боевых бронированных машин – 48;
- РСЗО – 9;
- плавсредств – 14;
- специальной техники – 15;
- командные пункты – 4;
- склады с боеприпасами – 29;
- FPV дроны – 135;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5.
ВСУ на левом берегу
Морская пехота 17 ноября впервые официально подтвердила проведение операции на левом берегу Херсонской области. В частности, им даже удалось закрепиться на нескольких плацдармах. Продвижение постепенно происходит.
Плотность российских войск на Херсонском направлении невысока, чем и пользуются Силы обороны. Из-за подрыва Каховской ГЭС оккупанты не могут "окопаться" в некоторых местах – формально, им нет смысла пытаться пробиваться к берегу.
Российские пропагандистские ресурсы еще 13 ноября обнародовали новость, что командование солдат России решило перегруппировать войска с левого берега и перебросить их на "более выгодные" позиции. Однако это заявление быстро аннулировали – в ISW уверены, что таким образом оккупанты хотели отвлечь внимание украинских сил.