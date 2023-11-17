Одним із завдань Збройних Сил – захист цивільного населення. Також військові повідомили втрати російської армії у ході проведення дій на лівому березі Херсонщини.

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Деталі операції на Лівобережжі

У Генштабі повідомили, що Сили оборони України провели серію успішних дій на лівому березі річки Дніпро на Херсонському напрямку. Наразі військові проводять диверсійні, рейдові та розвідувальні дії.

Наразі ЗСУ працюють над тим, щоб виявити шляхи постачання боєприпасів та продовольства. Також вони розвідують, де розташовані особовий склад та техніка росіян, позицій артилерії тощо – ті будуть знищені.

Тривають важкі бої. Одна з головних цілей цієї роботи – відтіснити ворога якомога далі від правого берега, щоб убезпечити цивільне населення від постійних російських обстрілів. Чим далі російська артилерія стоятиме від Херсона – тим краще,

– зазначили у Генштабі.

ЗСУ завдають значних втрат ворогу на лівому березі навіть попри серйозну лінію укріплень та потужний опір ворога. Їм вдалося провести декілька вдалих та успішних дій. Щодня росіяни здійснюють від 4 до 10 спроб відбити позиції у ЗСУ. Вони вимушені перекидати підрозділи з інших напрямків.

Також військові поділилися статистикою втрат російських військових під час проведення операції на лівому березі. ЗСУ ліквідували:

Особового складу – 1216 вбитими та 2217 пораненими;

танків – 24 танки;

артилерійських систем та мінометів – 89;

автомобільна техніка – 135;

бойових броньованих машин – 48;

РСЗВ – 9;

плавзасобів – 14;

спеціальної техніки – 15;

командні пункти – 4;

склади з боєприпасами – 29;

FPV дрони – 135;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5.

ЗСУ на лівому березі

Морська піхота 17 листопада вперше офіційно підтвердила проведення операції на лівому березі Херсонської області. Зокрема, їм навіть вдалося закріпитися на декількох плацдармах. Просування поступово відбувається.

Щільність російських військ на Херсонському напрямку є невисокою, чим і користуються Сили оборони. Через підрив Каховської ГЕС окупанти не можуть "окопатися" в деяких місцях – формально, їм немає сенсу намагатися пробитися до берега.

Російські пропагандистські ресурси ще 13 листопада оприлюднили новину про те, що командування вояк Росії вирішило перегрупувати війська з лівого берега та перекинути їх на "більш вигідні" позиції. Однак цю заяву швидко анулювали – в ISW впевнені, що таким чином окупанти хотіли відвернути увагу українських сил.