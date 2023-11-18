Такие ответы могут указывать на то, что окружение Путина чувствует беспомощность и действительно может готовить замену российскому диктатору. Об этом 24 Каналу отметил руководитель Центра анализа и стратегии Игорь Чаленко.

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Удержаться за путинизм

В России не видят альтернативы Владимиру Путину. Более того – его кремлевские соратники не видят себя в правлении кого-то другого.

"Исходя из войны, кремлевское окружение будет держаться за путинизм. Они могли бы, как вариант, сменить должность "президента" на "Путина Владимира Владимировича", тогда бы каждый преемник назывался Путиным. Но это шутка", – иронически отметил аналитик.

Игорь Чаленко о политике Кремля: смотреть видео

Именно поэтому сейчас активно возникают вопросы выборов. В частности, будет ли баллотироваться еще раз Путин и вообще ли он жив, чтобы не передавать эту задачу своему двойнику.

Это показывает беспомощность, которая находится в окружении Путина. Думаю, преемника готовят, но Путин не хочет его видеть и будет руководить сам где-то со стороны. Основные силы в мире заинтересованы, чтобы руководство Путина подходило к своему завершению,

– объяснил Чаленко.

Песков же своими словами нарушил так называемый бренд "Путин и никто другой", который они строили десятками лет. Он задумывается, кто станет следующим его хозяином. И не исключение, что такие настроения и мысли не проговариваются "на кухнях" других российских политиков.

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