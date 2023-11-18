Такі відповіді можуть вказувати на те, що оточення Путіна відчуває безпомічність і дійсно може готувати заміну російському диктатору. Про це 24 Каналу зазначив керівник Центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко.

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Втриматися за путінізм

В Росії не бачать альтернативи Владіміру Путіну. Ба більше – його кремлівські посіпаки не бачать себе за правління когось іншого.

"Виходячи з війни, кремлівське оточення триматиметься за путінізм. Вони могли б, як варіант, змінити посаду "президента" на "Путіна Влідіміра Владіміровіча", тоді б кожен наступник називався Путіним. Але це жарт", – іронічно зазначив аналітик.

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Власне тому зараз активно виникають питання щодо виборів. Зокрема, чи балотуватиметься вкотре Путін і чи взагалі він живий, щоб не передавати це завдання своєму двійнику.

Це показує безпомічність, яка є в оточені Путіна. Думаю, наступника готують, але Путін не хоче його бачити і буде керувати сам десь збоку. Основні сили в світі зацікавлені, щоб керування Путіна підходило до свого завершення,

– пояснив Чаленко.

Пєсков же своїми словами порушив так званий бренд "Путін і ніхто інший", який вони будували десятками років. Він задумується, хто стане наступним його господарем. І не виключення, що такі настрої та думки не лунають "на кухнях" інших російських політиків.

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