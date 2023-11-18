Такі відповіді можуть вказувати на те, що оточення Путіна відчуває безпомічність і дійсно може готувати заміну російському диктатору. Про це 24 Каналу зазначив керівник Центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко.
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Втриматися за путінізм
В Росії не бачать альтернативи Владіміру Путіну. Ба більше – його кремлівські посіпаки не бачать себе за правління когось іншого.
"Виходячи з війни, кремлівське оточення триматиметься за путінізм. Вони могли б, як варіант, змінити посаду "президента" на "Путіна Влідіміра Владіміровіча", тоді б кожен наступник називався Путіним. Але це жарт", – іронічно зазначив аналітик.
Ігор Чаленко про політику Кремля: дивитись відео
Власне тому зараз активно виникають питання щодо виборів. Зокрема, чи балотуватиметься вкотре Путін і чи взагалі він живий, щоб не передавати це завдання своєму двійнику.
Це показує безпомічність, яка є в оточені Путіна. Думаю, наступника готують, але Путін не хоче його бачити і буде керувати сам десь збоку. Основні сили в світі зацікавлені, щоб керування Путіна підходило до свого завершення,
– пояснив Чаленко.
Пєсков же своїми словами порушив так званий бренд "Путін і ніхто інший", який вони будували десятками років. Він задумується, хто стане наступним його господарем. І не виключення, що такі настрої та думки не лунають "на кухнях" інших російських політиків.
Дивні заяви про Путіна: як говорять у Кремлі
- Ніколай Патрушев під час одного з останніх виступів висловився про Путіна в минулому часі. Це було схоже на своєрідний некролог. Ба більше – секретар радбезу Росії був одягнений у відповідний чорний костюм.
- Інформаційний вкид про "смерть" Путіна вкотре підняв тему його двійників. Але Дмітрій Пєсков вперто спростував ймовірну наявність Путіна – 2. Утім, слово "ні" від рупора Кремля варто сприймати як "так", вважають деякі експерти.
- Цікаво, що на інші резонансні події в Кремлі вирішують відмовчуватися. Так, Дмітрій Пєсков не коментував побиття у СІЗО ув'язненого, яке вчинив син Рамзана Кадирова. Також він оминув тему замаху на пропагандиста Олега Царьова.