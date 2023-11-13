Зранку 13 листопада головні кремлівські ЗМІ опублікували заяву міноборони Росії, у якій йшлося про відхід з позицій на лівому березі на "більш вигідні". Однак згодом ці повідомлення видалили.

Дивіться також Наступ на Запоріжжі досі триває: як за тиждень змінилась карта фронту

Реакція Пєскова на раптові заяви

Речник президента Росії Дмітрій Пєсков відмовився коментувати анульовані повідомлення про "перегрупування" російської армії на лівому березі Херсонської області. Він заявив, що нібито не володіє правом висловлюватися на рахунок стану справ на фронті та переадресував питання до військових.

Ви знаєте, що ми не коментуємо сам хід, стан справ безпосередньо на полі бою "СВО". Це все-таки прерогатива фахівців, професіоналів — тобто наших військових. І в цьому випадку теж вважаємо, що ситуацію можуть і повинні коментувати тільки наші військові,

– сказав Пєсков.

Жодних інших відповідей на питання про стан російської армії на лівому березі Дніпра прессекретарне захотів давати.

Що відомо про ситуацію