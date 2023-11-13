Утром 13 ноября главные кремлевские СМИ опубликовали заявление минобороны России, в котором говорилось уход с позиций на левом берегу на "более выгодные". Однако впоследствии эти сообщения были удалены.

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Реакция Пескова на внезапные заявления

Спикер президента России Дмитрий Песков отказался комментировать аннулированные сообщения о "перегруппировке" российской армии на левом берегу Херсонской области. Он заявил, что якобы не владеет правом высказываться насчет состояния дел на фронте и переадресовал вопросы военным.

Вы знаете, что мы не комментируем сам ход, положение дел прямо на поле боя "СВО". Это все-таки прерогатива специалистов, профессионалов, то есть наших военных. И в этом случае тоже считаем, что ситуацию могут и должны комментировать только наши военные,

– сказал Песков.

Никаких других ответов на вопрос о состоянии российской армии на левом берегу Днепра пресс-секретарь захотел давать.

Что известно о ситуации