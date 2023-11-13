О том, как изменилась ситуация на фронте за неделю 5 – 12 ноября, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор проводим по данным карты DeepStateMAP.

Достойно внимания Потери России в Украине равны 19 армиям НАТО: с чем можно сравнить 300 000 уничтоженных врагов

Наступление ВСУ продолжается

Мелитопольское направление было одним из трех ключевых во время летней наступательной кампании Сил обороны Украины. К сожалению, прорвать здесь оборону противника до сих пор не удалось из-за плотного заминирования территории, а также укрепленных оборонных рубежей.

Впрочем, украинские силы до сих пор имеют успехи на этом участке, продолжая постепенно расширять свой плацдарм вокруг освобожденного Роботиного. На прошлой неделе наши военные смогли улучшить свое положение, продвинувшись сразу на двух восточных направлениях в сторону Вербового и Новопрокоповки.

Несмотря на отсутствие громких новостей с нашего участка, продолжается тяжелая работа по уничтожению оккупантов. Работают малые группы, совершают вылазки к опорникам, уничтожают личный состав и технику противника. Идет ежедневная контрбатарейная борьба, в которой у нас пока наблюдается определенное преимущество,

– рассказали бойцы 46 ОАЭМБр с этого направления.

Успехи ВСУ демонстрируют, что россиянам до сих пор не удалось добиться ключевой цели в Авдеевке – завладеть инициативой и заставить украинское командование перетаскивать на это направление все возможные резервы.

Совсем наоборот – ввиду успехов Сил обороны на Запорожье, россияне и сами не могут снять с этого направления собственные резервы. Эта ситуация прекрасно демонстрирует фронт как единственный механизм, где успехи украинских военных на одном участке прямо помогают их собратьям за сотни километров.

ВСУ продвинулись возле Роботиного: смотрите карту

Россияне давят на Авдеевку

Несмотря на отсутствие полноценной инициативы, российское командование продолжает бросать свои войска на постоянные штурмы Авдеевки. И определенные успехи у врага здесь есть. Хотя говорить о возможном окружении украинских сил еще слишком рано, россияне продолжают улучшать свой плацдарм в районе Красногоровки.

Похоже, что основные усилия враг концентрирует на попытках захватить деревню Степовое. Сейчас россияне подошли уже вплотную к этому селу. Интерес в нем очевиден – двигаться из Красногоровки на юг в сторону Авдеевки достаточно сложно из-за каскада озер на этом участке. Так что россияне, вероятно, рассчитывают обойти их.

Россияне наступают на Авдеевку: смотрите карту

Ситуация на Купянском направлении

Так же продолжается российское наступление и на Купянском направлении. Правда, и здесь успехи врага разве что совсем минимальны. В течение прошлой недели россияне смогли несущественно улучшить тактическое положение на участках:

вблизи Крахмального,

южнее Первомайского.

Несмотря на отсутствие успехов у врага, он продолжает свое наступление и на этом направлении. Кроме того, воспользовавшись небольшой паузой в наступательных действиях украинских военных на Бахмутском направлении, враг попытался контрнаступать в Клещеевке.

Фактически сегодня весь фронт сводится к тому, что чуть ли не на всех участках, где украинские военные пока не пошли в наступление, там пробуют наступать россияне. Впрочем, прогнозировать успехи какой-либо из сторон при отсутствии превосходства над противником – очень неблагодарное дело.

Россияне наступают на Купянском направлении: смотрите карту

Обратите внимание! События последних месяцев ясно демонстрируют, что "спокойных" участков на фронтах российско-украинской войны просто нет. Где не наступают украинские военные, пытается наступать враг.



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