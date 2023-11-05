Експрацівник КДБ та Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов сказав 24 Каналу, що це повідомлення Пєскова є найважливішим за останні 10 днів.
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Чи варто вірити Пєскову
Після вкиду про "смерть Путіна" Дмітрій Пєсков не полишає тему двійників російського президента.
Це третє підтвердження і друге особисто Пєсковим. Тому що одне підтвердження було через росЗМІ – не сам речник Путіна про це говорив. В анонсовану "смерть" Путіна мені дуже хотілось повірити, проте я мав великі сумніви,
– зазначив експрацівник КДБ.
Оскільки Пєсков втретє говорить про це (третій – де факто, а другий – особисто), зауважив Жирнов, й так довго пояснює, що у Путіна нібито немає двійників, є всі підстави схилятися до версії "Генерала СВР" Солов'я щодо справжньої смерті Путіна.
Чому Дмітрій Пєсков порушує тему двійників Путіна: дивіться відео
"З Пєсковим дуже просто: якщо він говорить "ні", це означає "так". Якщо він говорить, що є "один Путін", це означає, що насправді їх 25. І якщо Пєсков говорить, що у Путіна немає двійників, значить він їх має. Тому це дуже важлива новина", – пояснив Сергій Жирнов.
Що відомо про двійників Путіна
- Дмітрій Пєсков 4 листопада відреагував на інформацію про двійників Путіна. Він зазначив, що, мовляв, в телеграм-каналах пишуть, "скільки двійників" має президент Росії. За його словами, "зараз експерти гадають, їх три чи чотири". Проте Пєсков наголосив, що "Путін у нас один"
- Раніше, 24 жовтня, коментуючи інформацію про "смерть" Путіна російському ЗМІ, Пєсков заявив, що повідомлення про двійників Путіна є "абсурдними інформаційними "утками". Він додав, що в очільника Кремля "немає двійників", і нічого, окрім "посмішки", ці повідомлення не викликають.
- Також тему двійників Путіна його речник коментував у квітні. Тоді він називав так інформацію "брехнею", зазначивши, що очільник Кремля "мегаактивний", і не підтвердив повідомлення, що Путін "сидить в бункері", а замість нього працюють "багато двійників".