Експрацівник КДБ та Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов сказав 24 Каналу, що це повідомлення Пєскова є найважливішим за останні 10 днів.

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Чи варто вірити Пєскову

Після вкиду про "смерть Путіна" Дмітрій Пєсков не полишає тему двійників російського президента.

Це третє підтвердження і друге особисто Пєсковим. Тому що одне підтвердження було через росЗМІ – не сам речник Путіна про це говорив. В анонсовану "смерть" Путіна мені дуже хотілось повірити, проте я мав великі сумніви,

– зазначив експрацівник КДБ.

Оскільки Пєсков втретє говорить про це (третій – де факто, а другий – особисто), зауважив Жирнов, й так довго пояснює, що у Путіна нібито немає двійників, є всі підстави схилятися до версії "Генерала СВР" Солов'я щодо справжньої смерті Путіна.

Чому Дмітрій Пєсков порушує тему двійників Путіна: дивіться відео

"З Пєсковим дуже просто: якщо він говорить "ні", це означає "так". Якщо він говорить, що є "один Путін", це означає, що насправді їх 25. І якщо Пєсков говорить, що у Путіна немає двійників, значить він їх має. Тому це дуже важлива новина", – пояснив Сергій Жирнов.

До речі. В телеграм-каналі "генерала СВР" Валєрія Солов'я 26 жовтня з'явилась інформація про нібито "смерть" Путіна. У ГУР прокоментували цей вкид Кремля, зазначивши, що його поява комусь вигідна.

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