Імовірно, даний вкид може бути частиною інформаційної спецоперації російських спецслужб. Такою інформацією з 24 Каналом поділився російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, зауваживши, що на території Росії неможливе існування незалежних видань, які б давали інсайдерську інформацію.

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Росіяни скоро заплутаються у "конспірології"

"І тут виходить професор Валерій Соловей, він же "Генерал СВР", і говорить: "Ось і я, зараз розкажу вам казку". І розповідає, що помер Путін, військовий переворот і так далі. Це "конферансьє війни". Вони розповідають ці казки вже протягом кількох років", – пояснив російський опозиційний журналіст.

Валерій Соловей Соловей регулярно критикує чинну федеральну владу та особисто президента Владіміра Путіна. Він відомий також екстравагантними "конспірологічними" прогнозами. Має власний Youtube-канал і регулярно виступає в ефірах опозиційних відеоблогерів. У червні 2021 року він заявляв, що російська влада приховує справжні цифри про смертність від COVID-19 і порівняв ситуацію з інформацією про пандемію з катастрофою в Чорнобилі. Політаналітик і блогер Карл Волох у своєму фейсбуці зауважив, що "професор Соловей уже кілька років цілеспрямовано розробляє тему "смерті Путіна".

У Росії досить довго розповідають, що Путін от-от помре або його скинуть з кремлівського "трону". Зрештою, скоро окупанти заплутаються у своїй "теорії змови".

Вони ж завтра розповідатимуть, що він вмер, а це все двійник. Тобто відбувся державний переворот, Путіна похоронили, а це двійник,

– сказав Яковенко.

Надія про смерть російського президента певним чином "обеззброює" людей. Адже потрібно якось впливати на путінський режим, проте всі сподіваються, що глава Кремля помре й все вирішиться самостійно. З одного боку, це дуже погано. А з іншого боку, люди у такий спосіб розважаються.

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Однак ставитися до цього потрібно інакше – як до шоу, як до жартів "конферансьє". Ось виходить "конферансьє" розповідає жарти, іноді смішно, а іноді ні. У цьому випадку, я не впевнений, що це смішний жарт, але він знаходить свою аудиторію,

– зауважив російський опозиційний журналіст.

На його думку, професор Соловей ще довго розважатиме аудиторію, зокрема українську.

У який спосіб в Росії зливають інформацію

Як пояснив Яковенко, у близькому оточенні президента Росії можуть бути люди, які не випадково зливають інформацію. Однак лише в одному випадку – якщо це частина масштабної спецоперації ФСБ або федеральної служби охорони Росії.

Я думаю, що це просто спецоперація з "конспірологічних" вкидів, ціллю яких є "все нормально, не потрібно метушитися, Путін уже помер, розслабтеся, вже всьому кінець". Може бути якось так або інакше,

– зазначив Ігор Яковенко.

Він піддав сумніву наявність людей у близькому оточенні Путіна, які ведуть "незалежні" телеграм-канали й дають інсайдерську інформацію. Крім того, у Росії неможливе існування опозиційних каналів.

Усі люди, які хоч якось проявили свою опозицію на території Росії, вони у в'язниці, лежать у землі як Борис Нємцов або виїхали. Тобто варіанта залишитися та вести опозиційну діяльність у Росії не існує,

– підкреслив російський опозиційний журналіст.

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