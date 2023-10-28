Зокрема, різні російські телеграм-канали можуть поширювати інформацію про буцімто смерть диктатора задля хайпу. Політтехнолог Борис Тизенгаузен пояснив 24 Каналу, що люди, які стоять за цим вкидом або вирішили здобути у такий спосіб собі популярність, або їм треба "підвищувати градус" своєї популярності, адже інші дуже цікавляться цією темою.

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Крім того, це може бути спеціальною інформаційною операцією, коли періодично роблять вкид про Путіна. У такий спосіб росіян можуть готувати до того, що з диктатором реально може щось трапитися та дивляться, як на це реагують.

Також це схоже на роботу КДБ, коли раніше вони спеціально створювали якийсь "осередок незгідних" та дивилися, хто до нього долучається. Так КДБ вдавалося виявляти навіть тих, хто приховував свої погляди.

Тут може бути аналогічна ситуація. Спецслужби моніторять оточення Путіна, записують розмови різних російських бізнесменів, які розмірковують, чи треба їм вже повертатися до країни-агресорки.

"Тут кожен має свою мету", – підсумував політтехнолог.

Тизенгаузен припустив, для чого зробили вкид про смерть Путіна: дивіться відео

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