Про це 24 Каналу заявив радник голови ОПУ Михайло Подоляк, зауваживши, що здоров'я Путіна не має відношення до того, що нині відбувається. Він додав, що мовиться про концепт Росії в цілому.
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"Анатомічно, безумовно, серце в нього є. Патологоанатомічно в певний момент воно йому точно відмовить з урахуванням того, хто це", – наголосив Подоляк.
Радник керівника ОПУ додав, що подекуди говорять про те, що це Путін напав на Україну і веде війну геноцидного типу. Однак, на його думку, це не так. Мовляв, усе це – сутність "руского міра". Багато людей зацікавлені в тому, щоби проявляти себе так щодо бойових дій та атак на цивільне населення.
"Не лише Путін за цим всім стоїть. Якщо Путін зникне – фізично, юридично, унаслідок перевороту – безумовно це призведе до певних процесів у самій Росії", – зазначив Михайло Подоляк.
Однак ці процеси неоднозначні й вони одразу не зупинять війну. На його думку, усе через те, що ще не знищена велика кількість росіян, які зацікавлені в знищенні України.
Чи змінить щось зникнення Путіна: дивіться відео
Радник керівника Офісу Президента додав, що росіяни прийшли у 2014 році вбивати українців. Окупанти зробили плацдарм, захопили українські території та 8 років свідомо накопичували зброю, навчалися, аби зайти на територію України та масштабувати кількість своїх злочинів.
Незалежно від здоров'я Путіна, ми маємо усвідомити, що є нині накопичений ефект ненависті Росії до цивілізованого світу. Елементом якого обов'язково вже є Україна,
– наголосив Подоляк.
Він додав, що від початку повномасштабного вторгнення Україна остаточно вийшла з Радянського Союзу. І нині триває боротьба за остаточну смерть СРСР у вигляді Росії.
Як зазначив радник керівника ОПУ, Владімір Путін лише відкрив дверцята й дав можливість "рускому міру" проявитися себе справжнім. Цю проблему може вирішити лише поразка Росії.
"Росія має програти на території України. І після цього залишки людей, які є адептами цієї концепції "усіх вбивати", вони будуть налякані. І там головне – проводити судові процеси над цими людьми. "Рускій мір" має сидіти на лаві підсудних", – наголосив Подоляк.
Що там з Путіним: головне
- У мережі повідомляли про те, що у президента Росії ввечері 22 жовтня нібито були серйозні проблеми зі здоров'ям. І, мовляв, у Путіна навіть "зупинилося серце". Заявили, що очільнику Кремля буцімто провели реанімацію й запустили його серце.
- У Кремлі прокоментували чутки. Прессекретар президента країни-агресорки Дмітрій Пєсков запевнив, що з Путіним нібито усе добре. А інформація про буцімто зупинку серця – черговий фейк.
- Тим часом у Владіміра Путіна з'явився новий стіл. Він відрізняється від тих, що були у нього раніше. Стіл очільника Кремля схожий на басейн. Вочевидь це для того, аби він сидів якомога далі від людей. Тим часом у мережі поглузували над новим столом Путіна.