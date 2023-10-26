Про це 24 Каналу заявив радник голови ОПУ Михайло Подоляк, зауваживши, що здоров'я Путіна не має відношення до того, що нині відбувається. Він додав, що мовиться про концепт Росії в цілому.

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"Анатомічно, безумовно, серце в нього є. Патологоанатомічно в певний момент воно йому точно відмовить з урахуванням того, хто це", – наголосив Подоляк.

Радник керівника ОПУ додав, що подекуди говорять про те, що це Путін напав на Україну і веде війну геноцидного типу. Однак, на його думку, це не так. Мовляв, усе це – сутність "руского міра". Багато людей зацікавлені в тому, щоби проявляти себе так щодо бойових дій та атак на цивільне населення.

"Не лише Путін за цим всім стоїть. Якщо Путін зникне – фізично, юридично, унаслідок перевороту – безумовно це призведе до певних процесів у самій Росії", – зазначив Михайло Подоляк.

Однак ці процеси неоднозначні й вони одразу не зупинять війну. На його думку, усе через те, що ще не знищена велика кількість росіян, які зацікавлені в знищенні України.

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Радник керівника Офісу Президента додав, що росіяни прийшли у 2014 році вбивати українців. Окупанти зробили плацдарм, захопили українські території та 8 років свідомо накопичували зброю, навчалися, аби зайти на територію України та масштабувати кількість своїх злочинів.

Незалежно від здоров'я Путіна, ми маємо усвідомити, що є нині накопичений ефект ненависті Росії до цивілізованого світу. Елементом якого обов'язково вже є Україна,

– наголосив Подоляк.

Він додав, що від початку повномасштабного вторгнення Україна остаточно вийшла з Радянського Союзу. І нині триває боротьба за остаточну смерть СРСР у вигляді Росії.

Як зазначив радник керівника ОПУ, Владімір Путін лише відкрив дверцята й дав можливість "рускому міру" проявитися себе справжнім. Цю проблему може вирішити лише поразка Росії.

"Росія має програти на території України. І після цього залишки людей, які є адептами цієї концепції "усіх вбивати", вони будуть налякані. І там головне – проводити судові процеси над цими людьми. "Рускій мір" має сидіти на лаві підсудних", – наголосив Подоляк.

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