Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Чаленко. На його думку, напередодні виборів Путін змушений боротися за те, щоб його легітимність справді схвалювала більшість росіян.
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Чому президентські вибори важливі для Путіна
Кілька місяців тому речник Кремля Дмітрій Пєсков обмовився, що вибори в Росії – це не вияв демократії, а форма бюрократії. Проте Путіну все одно важливо мати "народну" легітимність.
"На сьогодні диктатору немає, чим похвалитися перед громадянами. Ця ситуація є діаметрально протилежною до тієї, що була в Росії після анексії Кримського півострову (коли у Путіна виросли рейтинги – 24 Канал)", – наголосив політолог.
Зараз російська пропаганда розповідає про боротьбу із всесвітнім злом у вигляді "колективного Заходу". Раніше Кремль намагався подати росіянам як перемогу нелегітимне "приєднання" до Росії 4 українських областей, але це не спрацювало, через розмиті завдання Росії у війні.
Коли завершиться "епоха Путіна"
Підпільна соціологія показує, що в цілому росіяни готові до відходу Путіна та приходу до влади його наступника. Однак сам диктатор воліє натомість керувати Росією до 2036 року, а це невигідно для Росії як держави.
"Як ми пам’ятаємо, західні лідери не соромляться називати Путіна диктатором, а його режим, відповідно, диктатурою. І якщо він лишатиметься при владі й надалі, на Росію чекає міжнародна ізоляція навіть після завершення війни", – наголосив Чаленко.
Ігор Чаленко про настрої в Росії напередодні президентських виборів: дивіться відео
Росія не має майбутнього під керівництвом Путіна. Через це впливові на прийняття рішень росіяни можуть замислитись над тим, чи не завершити епоху Путіна у 2024 році.
Поки що цю ідею не підтримує більшість росіян, але диктатор вже зараз змушений із нею боротися – зокрема, і репресіями проти тих, хто його не підтримує.
Що відбувається в Росії "до виборів"
- Для того, щоб нагадати виборцям про свою персону, російський диктатор користається будь-якою нагодою "з'їздити в регіони". Наприклад, минулого тижня він раптово відвідав Перм і Ростов, але при цьому не особливо показуючись перед громадськістю.
- Водночас саме через майбутні президентські вибори Путін вирішив не проводити мобілізацію, підготовка до якої тривала щонайменше з початку літа. В Кремлі остерігаються, що такий захід сприятиме падінню довіри до диктатора.
- Цікаво, що в цілому настрої росіян щодо продовження війни з Україною в цілому узгоджуються з офіційною риторикою Кремля. Наприклад, майже 2/3 громадян країни-агресора підтримують припинення війни в України, але не готові задля цього віддати загарбані їхньою армією території.
- Також росіяни підтримують проведення нової хвилі мобілізації в окупаційну армію. При цьому, як свідчить дослідження, серед обґрунтувань її проведення респонденти називають потребу швидшого досягнення цілей Путіна у війні, зокрема й окупацію українських міст-мільйонників.