Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Чаленко. По его мнению, накануне выборов Путин вынужден бороться за то, чтобы его легитимность действительно одобряло большинство россиян.

Смотрите также Запад определился: у Зеленского предположили, что может быть с Россией после войны

Почему президентские выборы важны для Путина

Несколько месяцев назад спикер Кремля Дмитрий Песков оговорился, что выборы в России – это не проявление демократии, а форма бюрократии. Тем не менее Путину все равно важно обладать "народной" легитимностью.

"На сегодняшний день диктатору нечем похвастаться перед гражданами. Эта ситуация диаметрально противоположна той, что была в России после аннексии Крымского полуострова (когда у Путина выросли рейтинги – 24 Канал)", – подчеркнул политолог.

Сейчас российская пропаганда рассказывает о борьбе со всемирным злом в виде "коллективного Запада". Ранее Кремль пытался подать россиянам как победу нелегитимное "присоединение" к России 4 украинских областей, но это не сработало из-за размытых задач России в войне.

Обратите внимание! Ранее путинский ставленник в Чечне Рамзан Кадыров заявлял о том, что России не нужно проводить выборы, ведь поддержка Путина бесспорна. Перед тем с аналогичными заявлениями выступали и другие чиновники, в том числе и незадолго после прекращения мятежа Пригожина. Вероятно, такие слова от подконтрольных Кремлю лиц свидетельствуют о том, что накануне выборов Путин не очень уверенно себя чувствует.

Когда завершится "эпоха Путина"

Подпольная социология показывает, что в целом россияне готовы к уходу Путина и приходу к власти его преемника. Однако сам диктатор предпочитает управлять Россией до 2036 года, а это невыгодно для России как государства.

"Как мы помним, западные лидеры не стесняются называть Путина диктатором, а его режим, соответственно, диктатурой. И если он будет оставаться у власти и дальше, Россию ждет международная изоляция даже после завершения войны", – подчеркнул Чаленко.

Игорь Чаленко о настроениях в России накануне президентских выборов: смотрите видео

У России нет будущего под руководством Путина. Поэтому влиятельные на принятие решений россияне могут задуматься над тем, не завершить ли эпоху Путина в 2024 году.

Пока эту идею не поддерживает большинство россиян, но диктатор уже сейчас вынужден с ней бороться – в частности, и репрессиями против тех, кто его не поддерживает.

Что происходит в России "до выборов"