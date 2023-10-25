Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Чаленко. По его мнению, накануне выборов Путин вынужден бороться за то, чтобы его легитимность действительно одобряло большинство россиян.
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Почему президентские выборы важны для Путина
Несколько месяцев назад спикер Кремля Дмитрий Песков оговорился, что выборы в России – это не проявление демократии, а форма бюрократии. Тем не менее Путину все равно важно обладать "народной" легитимностью.
"На сегодняшний день диктатору нечем похвастаться перед гражданами. Эта ситуация диаметрально противоположна той, что была в России после аннексии Крымского полуострова (когда у Путина выросли рейтинги – 24 Канал)", – подчеркнул политолог.
Сейчас российская пропаганда рассказывает о борьбе со всемирным злом в виде "коллективного Запада". Ранее Кремль пытался подать россиянам как победу нелегитимное "присоединение" к России 4 украинских областей, но это не сработало из-за размытых задач России в войне.
Когда завершится "эпоха Путина"
Подпольная социология показывает, что в целом россияне готовы к уходу Путина и приходу к власти его преемника. Однако сам диктатор предпочитает управлять Россией до 2036 года, а это невыгодно для России как государства.
"Как мы помним, западные лидеры не стесняются называть Путина диктатором, а его режим, соответственно, диктатурой. И если он будет оставаться у власти и дальше, Россию ждет международная изоляция даже после завершения войны", – подчеркнул Чаленко.
Игорь Чаленко о настроениях в России накануне президентских выборов: смотрите видео
У России нет будущего под руководством Путина. Поэтому влиятельные на принятие решений россияне могут задуматься над тем, не завершить ли эпоху Путина в 2024 году.
Пока эту идею не поддерживает большинство россиян, но диктатор уже сейчас вынужден с ней бороться – в частности, и репрессиями против тех, кто его не поддерживает.
Что происходит в России "до выборов"
- Для того чтобы напомнить избирателям о своей персоне, российский диктатор пользуется любой возможностью "съездить в регионы". Например, на прошлой неделе он внезапно посетил Пермь и Ростов, но при этом не особо показываясь перед общественностью.
- В то же время именно из-за предстоящих президентских выборов Путин решил не проводить мобилизацию, подготовка к которой продолжалась не менее с начала лета. В Кремле опасаются, что такая мера будет способствовать падению доверия к диктатору.
- Интересно, что в целом настроения россиян по поводу продолжения войны с Украиной в целом согласуются с официальной риторикой Кремля. Например, почти 2/3 граждан страны-агрессора поддерживают прекращение войны в Украине, но не готовы ради этого отдать захваченные их армией территории.
- Также россияне поддерживают проведение новой волны мобилизации в оккупационную армию. При этом, как свидетельствует исследование, среди обоснований ее проведения респонденты называют необходимость более быстрого достижения целей Путина в войне, в том числе оккупацию украинских городов-миллионников.